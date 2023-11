Porsche Driver Experience anche sulla nuova Panamera

Una delle caratteristiche principali di questo sistema è il posizionamento degli elementi di comando più importanti per la guida in prossimità del volante. In questo modo il conducente può accedere a tutte le funzioni primarie in modo rapido e intuitivo, rendendo la gestione della nuova Panamera più facile soprattutto durante la guida dinamica. La concentrazione sull'asse del guidatore si evidenzia in numerosi dettagli, ad esempio Porsche ha collocato direttamente sul volante l'interruttore a levetta che consente di navigare tra le opzioni proposte sul quadro strumenti e l'interruttore di modalità per la selezione dei programmi di guida e vicino a questa si trova la leva del cambio. Questa scelta consente di liberare spazio sulla console centrale , dove è stato installato il pannello di controllo della climatizzazione che unisce superfici tattili e interruttori fisici, creando una soluzione tanto intuitiva quanto elegante.

Gli interni in generale

Grazie a un design lineare e all’impiego di materiali premium, gli interni della nuova Panamera ricreano un'atmosfera di elevata qualità, strizzando l'occhio alla sportività. Un'altra caratteristica che colpisce è la continuità formale del nuovo concetto decorativo, che si estende dalla console centrale al cruscotto, fino alle portiere della nuova Panamera. Per la prima volta, Porsche propone una luce diffusa che corre lungo l'intero pannello, soluzione che enfatizza la larghezza del veicolo. Per quanto riguarda i materiali, le versioni executive della Panamera sono dotate di un nuovo sistema di sedili posteriori sagomati che garantisce una posizione di seduta ottimizzata. In linea generale, gli interni della nuova Panamera saranno da "alto di gamma" e offriranno un'ampia scelta di varianti bicolore per quanto riguarda le opzioni cromatiche nella scelta dei materiali. Alcune opzioni sono realizzate da Porsche Exclusive Manufaktur, inoltre per la prima volta, Porsche ha previsto anche una variante di allestimenti leather-free per la Panamera, abbinando materiali particolarmente sportivi come il Race-Tex e il tessuto dal classico motivo pepita.