Porsche Cayenne Turbo GT Coupé, che superbia!

Pensi a una Porsche e immagini prestazioni da sballo. Come una velocità di 300 km orari, unʼaccelerazione da 0 a 100 in 3 secondi e poco più, e con 640 CV a disposizione è possibile. Ma cʼè un particolare: la Porsche cui state pensando non è la classica sportiva 911 , ma è il Suv Cayenne ! Maestoso, pesante, eppure capace di queste performance nella nuova versione Turbo GT Coupé .

Lʼassetto ribassato di 17 millimetri, gli pneumatici ad alte prestazioni Pirelli P Zero Corsa da 22 pollici, la maggior rigidità delle sospensioni pneumatiche a tripla camera (+15%) e la regolazione elettronica degli ammortizzatori, lʼasse posteriore attivo, sono gli elementi della nuova Porsche Cayenne Turbo GT. Il Super Suv monta il V8 biturbo 4.0 da 640 CV, vale a dire 90 CV più della già strabordante Cayenne Turbo Coupé. Pazzesca è la coppia massima: 850 Nm, incrementata di 80 Nm, e questo spiega i 3,3 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h. Prestazioni ben frenate dagli efficienti freni in carboceramica, di serie su questo modello.

Le modifiche apportate da Porsche sono tante. Tecniche, come il cambio Tiptronic S a 8 rapporti, ora più veloce, e il sistema Porsche Traction Management (PTM). Ma anche estetiche, con le prese dʼaria laterali maggiorate, i doppi terminali di scarico centrali in titanio e lo spoiler posteriore estensibile e di 25 mm più ampio rispetto a quello montato sulla Turbo. Il tetto sagomato in carbonio dà un tocco di sportività ulteriore al Suv/Coupé. La nuova Cayenne Turbo GT è offerta esclusivamente nella slanciata carrozzeria coupé, con abitacolo 4 posti valorizzato dai rivestimenti in Alcantara. Nelle concessionarie italiane arriva in questi giorni, i prezzi partono da 203.340 euro.

