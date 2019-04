Crossover Sportivi 7 aprile 2019 08:20 Coupé, lʼaltra faccia di Porsche Cayenne La linea si allunga e le carreggiate si allargano

Eccolo Porsche Cayenne Coupé, il modello che mancava per rendere più sfiziosa la gamma Suv del costruttore sportivo tedesco. Si tratta di una nuova carrozzeria, dalle linee molto più slanciate, atletiche e affusolate rispetto a quelle di Macan e dello stesso Cayenne. La definizione giusta sarebbe crossover, un poʼ Suv e un poʼ Coupé.

Un filone che sta avendo particolarmente successo quello dei super Suv tedeschi (vedi BMW X6 e Mercedes GLE Coupé), e Porsche non voleva restarne fuori. Lʼaspetto distintivo del design di Porsche Cayenne Coupé si concentra nella sezione posteriore, dovʼè presente lo spoiler attivo. Questo, a partire dalla velocità di 90 km/h, si apre e si estende fino a 135 millimetri, contribuendo a migliorare la resa aerodinamica. Rispetto alla Cayenne normale, le portiere e i passaruota posteriori allargano le fiancate di 18 millimetri, accentuandone lʼimmagine muscolare. A completare il look il tetto fisso panoramico in vetro, di serie sulla Cayenne Coupé, mentre il tetto in carbonio è disponibile come optional.

Anche allʼinterno il nuovo crossover Porsche mostra la sua personalità, con i due sedili posteriori separati per rafforzare il comfort di ogni posto a sedere. Il portabagagli ha una capacità di 625 litri e sale a 1.540 litri abbattendo la seconda fila. La luminosità interna è meravigliosa, complice il tetto in vetro, ma gestibile con le tendine parasole avvolgibili. Due le motorizzazioni al lancio, entrambe turbo: 6 cilindri 3.0 da 340 CV e 8 cilindri 4.0 da 550 CV e 770 Nm di coppia massima. Questʼultima motorizzazione permette uno scatto sullo 0-100 in 3,9 secondi appena.

I vari pacchetti di equipaggiamento includono poi quelli Sport Design, il pacchetto Sport Chrono per un utilizzo da vera sportiva e anche i nuovi cerchi GT Design da 22 pollici con peso ridotto (standard sono da 20”). Porsche Cayenne Coupé arriverà a maggio in Italia, è però già ordinabile a prezzi che vanno da 86.692 euro per la 6 cilindri e da 151.230 per la V8 Turbo Coupé.