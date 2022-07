Porsche, accordo con Free To X per la ricarica sulle autostrade italiane

I possessori di Porsche Taycan hanno da oggi un problema in meno per ricaricare la loro quattro porte sportiva elettrica.

Grazie allʼaccordo con Free To X – società del gruppo Autostrade per lʼItalia – gli automobilisti che già utilizzano il servizio di ricarica “ Porsche Charging Service ” potranno ricaricare la gamma Taycan in autostrada e in modo rapido presso le 22 stazioni Free To X.