Porsche 911 S/T: ecco perché è esclusiva

Un po’ di storia e i tratti particolari La 911 S/T discende da una versione particolarmente prestazionale della prima generazione della 911. A partire dal 1969, Porsche propose una versione speciale da corsa della 911 S, che in Porsche chiamavano 911 ST. Erano vetture speciali, con modifiche al telaio, alle ruote, al motore e alla carrozzeria, che miglioravano sensibilmente le caratteristiche di accelerazione, frenata, trazione e tenuta in curva. Su questi modelli non venivano ancora utilizzati spoiler di grandi dimensioni e altri elementi di ausilio all'aerodinamica. Il modello celebrativo abbina elementi della 911 GT3 RS alla carrozzeria della 911 GT3 con pacchetto Touring, integrando il tutto con componenti leggeri sviluppati appositamente per la 911 S/T. Questa vettura è mossa dal motore boxer da 4.0 litri ad aspirazione naturale da 386 kW (525 CV) della 911 GT3 RS, abbinato a un cambio manuale a rapporti corti. Il tutto è accompagnato da una struttura estremamente leggera e da una trazione ottimizzata per garantire agilità e maneggevolezza. La 911 S/T pesa solo 1.380 kg, che la rendono il modello più leggero della generazione 992. Il pacchetto opzionale Heritage Design si ispira invece alla versione da corsa della 911 S della fine degli anni Sessanta e dell'inizio degli anni Settanta.

Ufficio stampa Porsche

Il segreto della leggerezza Quali interventi o accorgimenti hanno permesso alla 911 S/T di essere così leggera? Il cofano anteriore, il tetto, i parafanghi anteriori e le portiere, con le loro vistose prese d'aria, sono realizzati in plastica ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Lo stesso vale per la scocca di sicurezza, la roll bar sull'asse posteriore e il pannello di taglio (elemento di rinforzo sull'asse posteriore). Inoltre, sulla S/T sono di serie particolari cerchi in magnesio con serraggio mono-dado da 20 pollici (anteriori) e 21 pollici (posteriori), un impianto frenante in carboceramica PCCB e la batteria di avviamento agli ioni di litio e cristalli ultraleggeri. Grazie a un isolamento ridotto, all'eliminazione dell'asse posteriore sterzante e alla riduzione del peso del powertrain, la 911 S/T raggiunge un peso a vuoto di soli 1.380 kg, risultando più leggera di 40 kg rispetto a una 911 GT3 Touring con cambio manuale. Per l’occasione, gli ingegneri di Porsche hanno sviluppato anche una nuova frizione leggera: insieme al volano mono-massa, questa riduce il peso delle masse rotanti di 10,5 kg.

Ufficio stampa Porsche

Cosa offre il pacchetto Heritage Design La 911 S/T viene proposta anche con l'esclusivo pacchetto Heritage Design che si distingue per una nuova tonalità esterna Blu Shore Metallizzato e per i cerchi in colore Ceramica. Sulle portiere possono essere applicati, a richiesta, un numero da 0 a 99 e una pellicola decorativa, mentre il classico emblema Porsche della 911 originale che si ritrova nel frontale, sui coprimozzi, sul volante, nei poggiatesta e nella chiave dell'auto, sottolinea il retaggio della 911 S/T. In abitacolo si nota la parte centrale dei sedili realizzata in stoffa Classic Cognac con bande nere (omaggio alla tradizione storica), ma il pacchetto include anche finiture in pelle semi-anilina bicolore Nero/Classic Cognac con ampie bordature in pelle, un rivestimento del tetto in Dinamica traforata e altri dettagli firmati Porsche Exclusive Manufaktur. Il logo Porsche e il nome del modello 911 S/T sul retro della vettura sono in color oro.

Ufficio stampa Porsche