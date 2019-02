20 febbraio 2019 09:05 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, solo per sport Due superbe versioni della monoposto

Dʼaccordo, non sarà omologata per la circolazione stradale, ma la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport può essere acquistata da tutti. Per partecipare e vivere poi quel miscuglio di emozioni e adrenalina che sono le gare sulle piste più belle del mondo, dove Porsche svolge i suoi vari, amati e seguitissimi campionati monomarca.

La 718 Cayman GT4 Clubsport è una monoposto che nasce dalla passione per il mondo delle corse. È anche la prima auto da gara che va in produzione a includere parti della carrozzeria in fibra naturale. Le portiere e lʼalettone posteriore, ad esempio, sono stati costruiti utilizzando un composto di fibre organiche dʼorigine agricola quali le fibre di lino e di canapa, le cui proprietà in termini di peso e rigidità avvicinano quelle della fibra di carbonio. La vettura pesa nel complesso 1.320 kg ed è fornita da Porsche completa di scocca di sicurezza saldata, sedile racing avvolgente e cinture di sicurezza da gara a sei punti.

Molto lavoro è stato fatto sul motore della super 718 Cayman, che è sì il classico 6 cilindri in linea di cilindrata 3,8 litri, ma sviluppa 425 CV di potenza, 40 CV più del modello risalente a 3 anni fa. La potenza è trasferita alle ruote posteriori grazie a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti con differenziale meccanico posteriore autobloccante. Altra novità è la proposizione di due distinte versioni: Trackday per i non professionisti e Competition per le gare nazionali e internazionali.