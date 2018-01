Porsche nuove 718 GTS Boxster e Cayman

Lʼabitacolo propone sedili sportivi in Alcantara di prima qualità e con una regolazione elettronica a due vie per il miglior supporto laterale. Il cronometro del pacchetto Sport Chrono è di serie, ma gli appassionati della guida sportiva possono richiedere anche lʼopzionale supporto dell’app Porsche Track Precision (PTPA), che consente di registrare in automatico, visualizzare e analizzare i dati di guida sul proprio smartphone. In vendita in Italia in questi giorni, le nuove Porsche 718 GTS costano a partire da 81.498 euro la Boxster e da 79.424 euro la Cayman.