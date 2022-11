Pneumatici invernali, Altroconsumo fa il test sicurezza e sostenibilità

Questi ultimi, partiti senza una precisa definizione normativa, si sono ritagliati una fetta importante di mercato, soprattutto laddove (al sud) non ci sono condizioni meteo estreme. Non dimentichiamo che gli pneumatici invernali assicurano la maggior efficienza quanto a spazi di frenata e sicurezza quando la temperatura scende sotto i 7° centigradi .

Per scegliere bene le gomme giuste per affrontare lʼinverno, Altroconsumo ha effettuato un test articolato su 31 tipi di coperture, indagando elementi fondamentali per la sicurezza come la tenuta di strada, la facilità di guida e lo spazio di frenata. Ha inoltre testato la resa di ciascuno in base al consumo di carburante, alla durata e al rumore prodotto. Gli pneumatici hanno inoltre un loro impatto sullʼambiente, non soltanto a fine ciclo di vita quando occorre smaltirli e riciclarli, ma perché in vita generano emissioni di CO2 per i residui lasciati dall’abrasione del battistrada. Non a caso lʼUnione Europea, nel definire il nuovo standard Euro 7 sulle emissioni, ha inserito anche quelle degli pneumatici montati su un veicolo.

I test di Altroconsumo hanno coinvolto due misure di pneumatici: 185x65 R15 (cioè 15 pollici), tipiche delle utilitarie; e 215x60 R16, diffuse soprattutto fra i city Suv. Due coperture quindi molto presenti sul mercato, valutate sia con prove su strada che in laboratorio e simulando le condizioni di guida tipiche dellʼinverno: strade asciutte, innevate, bagnate e ghiacciate. Ebbene su 31 prodotti, soltanto 8 possono essere definiti di qualità buona, 10 i sufficienti e 13 hanno riportato voti bassi. Al primo posto delle gomme su auto piccole si classifica Goodyear UltraGrip 9+, che supera Continental WinterContact TS 870, Semperit Speed-Grip 5 e Michelin Alpin 6. Fra i piccoli Suv eccelle Dunlop Winter Sport 5 nella misura 215x60 da 16 pollici.

Uno sguardo infine ai prezzi delle coperture invernali, in crescita rispetto a un anno fa. Per le misure piccole l’incremento si aggira attorno al 10%, fra il 6% appena della misura 185x65 R15 oggetto dellʼindagine Altroconsumo (significa 20 euro su un treno da 396 euro) e lʼ11% di una piccola gomma da 14 pollici. Più le misure salgono e più crescono i prezzi, fino al 24% della misura 215X65 R16, ovvero 108 euro di sovrapprezzo su un treno di gomme invernali, che in un anno passa mediamente da 448 a 556 euro!