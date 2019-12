GripDetective dà i voti alle migliori gomme all season

Arriva la neve, il gelo e le strade iniziano a diventare “sdrucciolevoli”, come recitano i vecchi manuali di teoria per lʼesame di guida. È giunto così il momento di passare agli pneumatici invernali , anche se è dal 15 novembre che ‒ con le dovute ordinanze di chi gestisce le strade ‒ scatta lʼobbligo. Ma unʼalternativa alla sostituzione delle gomme cʼè: sono le “ all season ”, pneumatici cioè adatti tutto lʼanno . Convengono? E quali sono i migliori?

Una classifica delle miglior gomme “all season” sul mercato è stata fatta da GripDetective, la piattaforma italiana di recensioni pneumatici, che tiene conto sia dei test condotti da 7 testate giornalistiche specializzate che delle recensioni postate dagli utilizzatori sul sito gripdetective.it. Diciamo subito che la definizione “all season” è commerciale, legata a prodotti specifici ma non inseriti espressamente nel Codice della Strada. A bordo di unʼauto devono esserci le catene quando nevica e cʼè ghiaccio, o in alternativa le gomme invernali, quelle marchiate M+S e il pittogramma alpino accanto (il triangolo con la montagna al centro).

Le “all season” sono però unʼalternativa pratica per chi non vive o frequenta molto le zone di montagna. Ottime anche per chi usa lʼauto soprattutto in città e non fa più di 10.000 km lʼanno: per questi è più un costo che un beneficio fare due sostituzioni dal gommista in 12 mesi. Ma quali sono le migliori? Secondo la classifica 2019 di GripDetective, il miglior pneumatico “quattro stagioni” è Michelin CrossClimate, che testato in 6 prove ha ottenuto un punteggio medio di 4,42 punti su 5.

Al secondo posto con 4,36 punti ci sono i Goodyear Vector 4 Seasons G2, mentre terza si è piazzata Continental con l’AllSeasonContact e punteggio medio di 4,3 punti. A seguire le nuove coperture Bridgestone A005 e Hankook Kinergy 4s², prima a scendere sotto la soglia dei 4 punti su 5. Ma ecco la classifica completa dei migliori marchi all season del 2019, con le recensioni degli automobilisti e i test realizzati dalle riviste: Auto Express, Auto Zeitung, ACE Lenkrad, Auto Bild, Sport Auto, Auto Bild Allrad, Al Volante.

1 ‒ Michelin 4,42

2 ‒ Goodyear 4,36

3 ‒ Continental 4,3

4 ‒ Bridgestone 4,1

5 ‒ Hankook 3,8

6 ‒ Nokian 3,4

7 ‒ Nexen 3

8 ‒ Pirelli 2,8

9 ‒ Falken 2,7

10 ‒ Cooper 2,2

11 ‒ Fulda 2

12 ‒ Nankang 1,6