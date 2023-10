Pneumatici e inverno: cosa dice il Codice della Strada

La stagione fredda è in arrivo: calo delle temperature, forti precipitazioni, neve e ghiaccio suggeriscono un'attenzione particolare per gli pneumatici, a tutto vantaggio della sicurezza.

Da quando si possono montare le gomme invernali? Per essere sicuri di poter guidare la propria vettura in sicurezza bisogna tenere l'automobile sempre in buone condizioni, a partire dagli pneumatici, soprattutto quando si avvicina la stagione invernale. A partire dal 15 ottobre si può effettuare il cambio gomme (da estive a invernali), ma l’obbligo di gomme invernali entrerà in vigore dal 15 novembre e durerà fino al 15 aprile. Dunque, chi dovrà effettuare il cambio, ha ancora un mese di tempo per adeguarsi. Fa eccezione a questa regola la Valle d’Aosta dove l’obbligo di montare pneumatici invernali è già scattato da domenica scorsa 15 ottobre. La ragione è evidente: in zone montane, come la Valle d’Aosta, le temperature minime sono generalmente al di sotto dei 7 gradi ed è più che possibile che si verifichino le prime nevicate, quest’anno già successo nei primi giorni di agosto attorno a un'altitudine di soli 2000 metri.

Ufficio stampa Assogomma

La marcatura M+S In inverno la superficie stradale può rappresentare alcune difficoltà: le temperature sono molto basse e a terra è possibile trovare ghiaccio e neve. Così, quando si è al volante in inverno il nemico numero uno della sicurezza è la perdita di aderenza e proprio per questo motivo è fondamentale che l’automobile sia dotata di pneumatici invernali, che riportano sul fianco la marcatura M+S accompagnata dal pittogramma alpino, cioè un simbolo di una montagna a tre cime con un fiocco di neve al centro, che attesta il superamento di un test omologativo su neve. Indipendentemente dal tipo di veicolo e dal tipo di alimentazione gli pneumatici invernali si dimostrano sempre superiori durante il periodo freddo, in ogni condizione stradale (con la pioggia, la neve, il ghiaccio, ma anche su asciutto con la tempertaura del suolo al di sotto dei 7° ecc.), garantendo una migliore direzionalità e tenuta di strada.

Ufficio stampa Assogomma

I test di Assogomma Nei test effettuati da Assogomma è emerso che gli spazi di frenata su fondo innevato per una vettura lanciata a 40 km/h, sono stati di circa 20 metri con equipaggiamento invernale e di oltre 40 metri con quello estivo. A 60km/h una vettura con pneumatici invernali si arresta completamente, su neve, in 35 metri, una distanza ancora inferiore a quella di una vettura con pneumatici estivi che viaggi a velocità più basse. C'è dell'altro: chi guida una trazione integrale, è bene sappia che in moltissime condizioni non è sufficiente da sola a garantire mobilità e sicurezza se non aiutata da pneumatici invernali, che le regalano maggiore direzionalità e grip a terra.

Ufficio stampa Assogomma