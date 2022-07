Pininfarina Battista, la hyper GT che trasforma la favola in realtà

La Pininfarina Battista è una meraviglia e da oggi entra in produzione. Serie limitata, 150 esemplari , tutti realizzati secondo i desiderata dei clienti e in modo artigianale nello stabilimento di Cambiano , nel Piemonte natio di Battista “Pinin” Farina .

È lui, il fondatore, che aveva sognato di fare di Pininfarina un brand a sé di automobili di lusso. Dopo averle disegnate per i più famosi marchi sportivi del mondo, desiderava il “suo” proprio marchio, e così è nata la

Automobili Pininfarina di Cambiano

Battista, prima hyper GT interamente elettrica al mondo

oltre 1.900 CV di potenza e 2.340 Nm di coppia!

, dove sono concentrate tutte le attività: la progettazione, lʼingegneria e lo sviluppo. Primogenita del nuovo brand è la fantastica, capace di sviluppareIn pratica, la sportiva italiana più potente di sempre, che in due secondi passa da 0 a 100 orari.

Leggi Anche Pininfarina farà 150 esemplari della favolosa Battista

Ogni vettura che uscirà dallʼatelier di Cambiano richiede 1.250 ore di lavoro, che salgono a 1.340 ore se si vogliono finiture e aggiunte particolari.

Il telaio monoscocca è in fibra di carbonio

Battista Exterior Jewellery Pack

e su questo sono montati il gruppo propulsore elettrico, la batteria a T e gli impianti elettrici. I clienti possono scegliere i colori e i materiali per gli interni e gli esterni, con una gamma di campioni da analizzare, toccare e sentire. Per gli esterni è possibile configurare altri elementi come il, i colori delle pinze dei freni e le finiture personalizzate per i cerchi. In totale sono disponibili fino a 13,9 quintilioni di combinazioni per gli esterni!

Per lʼabitacolo sono invece 128 milioni le possibili configurazioni

ogni Battista costa un paio di milioni di euro tasse escluse

per incisioni, colori e materiali come pelle, Alcantara e alluminio. Ogni cliente riceve una proposta di design su misura e poi, insieme ai progettisti, può apportare gli ultimi ritocchi direttamente nellʼatelier di Cambiano. Una volta acquistata (non è per tutti,), i proprietari potranno contare su un servizio clienti globale grazie ai 25 partner esperti nel settore del lusso. Le prime consegne sono previste già entro questa estate.