Pininfarina farà 150 esemplari della favolosa Battista

Il pubblico del New York Auto Show lʼha ammirata e ora può sognarla. È il miglior esempio di “made in Italy” automobilistico e naturalmente ha unʼanima sportiva. È la Pininfarina Battista , favolosa hypercar elettrica da 1.900 CV di potenza , che ha debuttato al recente Salone di Ginevra e che ha già fatto unʼincursione mirata a Goodwood , il tempio inglese della velocità.

Con la sua pregiata monoscocca in fibra di carbonio , la Pininfarina Battista sarà assemblata a mano nellʼatelier dellʼazienda piemontese. Ne saranno prodotti soltanto 150 esemplari e chi volesse può già prenotarla online sul sito Internet Automobili Pininfarina, al link https://www.automobili-pininfarina.com/viewing . Bella e sensuale, la coupé si picca di una propulsione interamente elettrica, che fa modernità e segue tendenze ormai irresistibili. Grazie alla pazzesca coppia massima di 2.300 Nm , lʼauto si rivela un razzo: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in meno di due secondi e la velocità massima è di 350 km orari.

Non meno interessante è poi il dato sull’autonomia a zero emissioni: 450 chilometri a batterie cariche. A tenere a battesimo la Battista a Goodwood è stato lʼex pilota di Formula 1 e Formula E Nick Heidfeld, collaudatore di Automobili Pininfarina dopo aver prestato la sua esperienza a Mercedes AMG. Le consegne dellʼhypercar elettrica italiano sono previste per la fine del 2020, il prezzo puramente indicativo si aggira sui due milioni di euro.