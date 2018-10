31 ottobre 2018 08:10 Pick-up, in arrivo il RAM 1500 Model Year 2019 A dieta di 100 chili e con maggior aerodinamicità

Una delle grandi intuizioni di Sergio Marchionne per espandere il gruppo FCA fu quella di scorporare i modelli di maggior successo dal marchio che li rappresentava. In Europa, ad esempio, Panda e 500 potevano diventare brand a sé, sganciati da Fiat, e in parte lʼoperazione si è compiuta. Ma anche in America vale la stessa cosa e così, dal marchio Dodge, quello dei grandi pick-up RAM è diventato un brand a parte.

Nuovo RAM 1500 MY 2019 Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ora il nuovo RAM 1500 Model Year 2019 arriva in Europa. Merito del Gruppo Cavauto, che da anni importa i più affascinanti veicoli dʼoltre Atlantico per distribuirli nel nostro Paese. Completamente rinnovato, con configurazioni a cabina singola e doppia (Quad Cab e Crew Cab), il nuovo pick-up è stato alleggerito di oltre 100 kg, nonostante il 98% della struttura sia realizzata con acciai ad alta resistenza. RAM 1500 si conferma uno dei modelli più venduti in Nord America. In Italia il gruppo Cavauto ha già consegnato il primo esemplare di RAM 1500 MY19, nella versione Laramie Sport con Black Package.

Il design è stato cambiato radicalmente. Il frontale è più dinamico, il cofano è stato ridisegnato e i fari hanno forma più slanciata e sono Full LED adattivi in curva. Migliora nettamente lʼaerodinamica (e quindi lʼefficienza), grazie agli “air shutter” sulla griglia frontale del radiatore, che chiudono in automatico il flusso d’aria in ingresso se non è necessaria l’apertura totale. Non solo, ma cʼè anche uno spoiler anteriore retrattile che indirizza il flusso d’aria sotto l’auto quando si marcia sotto i 48 km orari. La capacità di traino della versione Quad Cab arriva a 5.198 chili!

Allʼinterno spicca la cabina più profonda di oltre 10 cm, che offre gli interni più lussuosi e spaziosi della categoria. Il doppio tettuccio panoramico scorrevole in vetro regala una sensazione bellissima di viaggio, e chi sta dietro può reclinare il sedile dellʼ8%. Non manca la connettività con i sistemi Android e Apple, oltre al sistema Uconnect di quarta generazione con touchscreen da 12 pollici. Lʼimpianto audio premium da 900 watt è un fantastico Harman Kardon con 19 altoparlanti. Per la sicurezza, nuovo RAM 1500 è dotato di telecamera a 360°.

Dal punto di vista meccanico, ci sono dischi freno anteriori più grandi, un nuovo freno di stazionamento elettrico, nuove molle e ammortizzatori con la possibilità in optional di avere le sospensioni ad aria, un unicum tra i pick-up. La trazione integrale si avvale di un differenziale autobloccante elettronico, e quanto ad elettronica ecco l’Adaptive Cruise Control, l’Advance Brake Assist, i sistemi di assistenza al parcheggio e alla vista dellʼangolo cieco.