12 giugno 2018 Chrysler Pacifica Hybrid Arriva in Italia il grande MPV benzina/elettrico

Ripercorrendo il piano FCA svelato nei giorni scorsi da Marchionne a Balocco, sʼintuisce come il gruppo italo-americano stia pensando di allontanarsi dai motori diesel per far spazio allʼibrido elettrico. In realtà in Nord America FCA è già stabilmente piantato su questo terreno e lo dimostra il grande monovolume Chrysler Pacifica che sta conquistando gli automobilisti americani soprattutto con la sua versione Hybrid. Grazie allʼesclusivista italiano Cavauto, Chrysler Pacifica Hybrid arriva adesso anche in Italia.

Innanzitutto il modello. Dici Chrysler e pensi ai monovolume, Voyager non è stato solo il primo grande MPV ma anche il più venduto di sempre, e Pacifica ne raccoglie lʼeredità. Abitacolo super spazioso, 7 posti veri e contenuti comfort inarrivabili, con la possibilità di ripiegare sotto il pianale seconda e terza fila e creare una superficie di carico da furgone! La linea a cuneo di Pacifica, con il muso prominente, la slancia molto e in tanti la definiscono “la GT dei monovolume”. Le grandi superfici vetrate e il bellissimo tetto apribile in tre pannelli (optional) esaltano la luminosità del veicolo. La praticità è imbattibile e le portiere laterali sono ampie, scorrevoli e ad apertura automatica (basta passarvi sotto il piede). Elettrica anche lʼapertura del portellone.

Chrysler Pacifica Hybrid abbina il motore a benzina V6 3.6 a fasatura variabile (4/6 cilindri) a due motori elettrici con potenza di ricarica di 6,6 kWh. Questo sistema permette al motore di funzionare da generatore di energia in fase di decelerazione, rendendo più fluide le fasi di frenata. Tramite colonnina o presa di corrente elettrica a 220 Volts, Pacifica Hybrid si carica in sole due ore. La potenza complessiva del sistema moto-propulsivo è di 250 CV, per consumi medi attorno ai 7 litri per 100 km, ma che diventano circa 2,5 marciando soltanto in elettrico. Lʼautonomia a emissioni zero è di 53 km, mentre quella totale arriva a 911 km. In Italia Chrysler Pacifica Hybrid è commercializzata a partire da 67.950 Euro, chiavi in mano.