Chrysler Pacifica, da Google allʼItalia

Torniamo sulla collaborazione tra Fiat Chrysler Automobile e Google per il servizio di guida autonoma negli Stati Uniti. Perché il veicolo di questa partnership ‒ il grande MPV Chrysler Pacifica ‒ arriva adesso in Italia. Merito della distribuzione del gruppo Cavauto , da sempre leader nellʼimport di auto da oltre Atlantico.

Il nuovo Pacifica Hybrid 2018 è stato individuato da Google per il suo servizio di guida autonoma senza conducente Waymo . Il gruppo FCA fornirà al colosso di Mountain View circa 2.500 modelli del grande monovolume, peraltro nella versione a doppia alimentazione benzina/elettrica che va nella direzione di una mobilità futura ed ecosostenibile. I primi modelli saranno consegnati al servizio Waymo a Phoenix, in Arizona , già per la fine di questʼanno. Poi arriveranno in altre 25 metropoli degli States, tra cui San Francisco, Atlanta, Detroit e Washington.

Erede del mitico Voyager (precisamente del Grand Voyager), Chrysler Pacifica è un monovolume imponente che può ospitare fino a 8 passeggeri e ha una dinamica di marcia molto simile a quella dei Suv. È versatile, pratico, tecnologico, e in Nord America ha conquistato pubblico e critica. Ora si rinnova nel senso dellʼabitabilità da business class, con il sistema dʼinfotainment Uconnect Theater per i passeggeri posteriori e la connettività wi-fi, che consente lʼintegrazione degli smartphone Apple e Android. In Italia il gruppo Cavauto distribuisce tre allestimenti di Pacifica più la nuova versione speciale S Appearance Package, con look “total black” degli esterni e interni in pelle nera.