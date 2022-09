Peugeot e-208, iniezione di muscoli col powertrain da 115 kW

Siamo ormai al terzo aggiornamento del powertrain elettrico della compatta Peugeot di segmento B, segno che la mobilità a emissioni zero sta prendendo piede e i clienti chiedono upgrade continui. Il motore da

100 kW/136 CV

lascia il posto sulla nuova e-208 a quello da 115 kW, equivalenti a 156 CV!

, che ha fatto filotto in tutta la gamma elettrica dellʼex gruppo PSA, oggi in Stellantis,La coppia di 260 Nm disponibile fin dallʼaccensione dellʼauto consente alla e-208 accelerazioni da brivido, per un piacere di guida maggiore e un sostanziale vantaggio per lʼuso quotidiano della vettura.

Eh sì, perché con 400 chilometri di autonomia si può anche pensare di non ricaricare lʼauto tutti i giorni. Lʼutilizzo medio quotidiano dellʼauto è pari a poche decine di chilometri e, al netto dello scaricarsi delle batterie per il non uso,

è pensabile usare lʼauto per più giorni con soltanto un paio di ricariche settimanali

ricarica veloce da 100 kW

. Sulla nuova Peugeot e-208 da 115 kW (che vedremo nel 2023) saranno disponibili due tipi di caricabatterie di bordo: di serie il caricatore monofase da 7,4 kW e, in opzione, il trifase da 11 kW. Connessa a una colonnina per la, la nuova e-208 passa dal 20 allʼ80% della carica in meno di 25 minuti.

Venduta in 110 mila unità dal lancio a fine 2019, Peugeot e-208 si è guadagnata una posizione di primo piano fra le auto a trazione elettrica europee, leader fra le elettriche di segmento B. Un modello che affascina anche per il design e per gli equipaggiamenti di cui è dotata, come il

volante i-Cockpit

modalità di guida: Eco, Normal, Sport

e lʼinfotainment di classe superiore. Grazie ad un pulsante sulla consolle centrale, il guidatore può selezionare fra tre, potendo così decidere che impronta dinamica dare alla sua vettura a zero emissioni.