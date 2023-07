Peugeot e-2008 restyling: primo contatto con il rinnovato SUV elettrico

Il nuovo stile La nuova Peugeot e-2008 si presenta con uno stile più moderno ed elegante, che punta a conferire ancora maggiore “allure” e personalità al modello. Nel frontale viene introdotto il design con i tre artigli nella nuova firma luminosa, che nell’allestimento GT si estende anche ai proiettori full led. Il tema stilistico dei tre artigli viene ripreso anche al posteriore, grazie a tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte. Ulteriori novità riguardano l’introduzione del nuovo scudetto Peugeot, la presenza di un elemento in nero lucido nel frontale e l’arrivo di nuovi cerchi in lega nelle misure da 16 a 18 pollici. La versione elettrica si distingue dal resto della gamma grazie al badge “E” di colore blu e bianco.

Interni migliorati Le novità della Peugeot E-2008 restyling riguardano anche l’abitacolo. Debutta un nuovo quadro strumenti che enfatizza l’ergonomia e la leggibilità del Peugeot i-Cockpit, ormai un classico per i modelli del Leone. Negli allestimenti Allure e GT la strumentazione è digitale e nell’allestimento GT si aggiunge anche la visualizzazione 3D (l’allestimento Active mantiene il quadro strumenti analogico). Novità anche per lo schermo touch del sistema infotelematico, che ora è da 10 pollici per tutti gli allestimenti e nelle versioni più ricche è anche in alta definizione. In base alla versione, vengono introdotti anche piccoli aggiornamenti come la presenza di più prese USB di tipo C e le telecamere di parcheggio posteriori e anteriori con una migliore definizione.

Maggiore efficienza per la 2008 elettrica Il restyling del modello porta in dote una serie di migliorie alla motorizzazione full electric. In particolare, la potenza massima viene incrementata del 15% arrivando a 156 CV (115 kW) rispetto ai 136 CV della versione precedente. Ma, soprattutto, viene incrementata la capacità della batteria, che passa da 50 kWh a 54 kWh, il che si traduce in un aumento dell’autonomia fino a 406 chilometri, dichiarati dalla Casa francese nel ciclo WLTP. I tempi di ricarica sono di 30 minuti dal 20 all’80% in corrente continua.

Come va su strada Entrando nell’abitacolo della nuova e-2008 ci si ritrova in un ambiente dall’aspetto curato e piacevole, dominato dall’i-cockpit. Come da tradizione per Peugeot, l’ergonomia prevede un volante di dimensioni più piccole ed uno schermo della strumentazione in posizione leggermente elevata, che consente di non distogliere eccessivamente lo sguardo dalla strada.

Alla guida il B-SUV elettrico di Peugeot si comporta in modo sempre sicuro e, nonostante il baricentro alto tipico dei veicoli a ruote alte, l’inserimento in curva è stabile anche a velocità elevata. La maggiore potenza (20 cavalli in più) ha sicuramente giovato alla e-2008 restyling, che vanta una dinamica di guida piacevole: se si inserisce la modalità sport, il comportamento risulta abbastanza appagante, grazie alla coppia subito disponibile che si traduce in scatti e riprese brillanti nell’utilizzo quotidiano. Il nostro primo contatto non ci ha dato la possibilità di verificare la corrispondenza dell’autonomia reale con il dato dichiarato, per questo rimanderemo la valutazione a un test più approfondito. In ogni caso, i circa 50 km in più non possono che essere apprezzati dagli utilizzatori di questa vettura, che ora possono permettersi di andare “fuori porta” con un po’ di tranquillità in più. Da segnalare la presenza di un tunnel centrale abbastanza ingombrante nella parte posteriore dell'abitacolo, dato che la piattaforma e-CMP è derivata da quella pensata per le versioni termiche.

