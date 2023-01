Peugeot: dal 2025 solo auto elettriche

Peugeot mild Hybrid Il punto di attacco di una strategia che porterà alla completa elettrificazione dal 2025, sarà segnato dall’arrivo dell’inedito motore mild hybrid a 48 volt che nel corso di quest'anno sarà installato sui seguenti modelli Peugeot: 208, 2008, 308, 3008, 5008 e 408.

Si tratta di un PureTech a benzina di nuova generazione con una potenza di 100 CV o 136 CV ed è abbinato a un nuovo cambio automatico doppia frizione 6 marce (E-DCS6) che incorpora un motore elettrico da 21 kW (28,5 CV). Questa unità è alimentata da una batteria che si ricarica durante la guida e consente al motore di offrire al guidatore più coppia ai bassi regimi e più autonomia per viaggiare in modalità zero emissioni nell'uso urbano. Secondo la Peugeot, con questo motore ci sarà anche una riduzione dei consumi pari al 15%.

Ufficio stampa Peugeot

Le nuove elettriche di Peugeot Nel 2024 e nel 2025 assisteremo al debutto di cinque nuovi modelli elettrici (Peugeot e-308, e-308 SW, e-408, e-3008, e-5008). Le due Peugeot e-308 (hatchback e station wagon), saranno equipaggiate con un motore elettrico da 156 CV e avranno un'autonomia di oltre 400 km. C’è invece grande attesa per la Peugeot e-3008, che sarà totalmente nuova, nel design, nelle motorizzazioni e nel pianale (con la e-3008 debutta la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis).

Arriverà sul mercato nel secondo semestre di questo anno e delle sue caratteristiche tecniche sappiamo che avrà tre motori elettrici, la trazione integrale e 700 km di autonomia. Per ultima, ma non per importanza, verrà presentata la e-5008, la più grande di tutte le nuove elettriche di Peugeot.

Ufficio stampa Peugeot

Peugeot e il nuovo design La Casa Francese (come potete guardare nella galleria delle immagini che vi proponiamo in questo articolo) ha svelato un anticipo del design che caratterizzerà le vetture elettrificate degli anni futuri. Si tratta di bozzetti, di foto “vedo e non vedo”, con alcuni elementi in risalto e altri più nascosti, ma si intuisce che il nuovo corso stilistico, oltre che sulle linee, rimodula il concetto delle dimensioni esterne e dello spazio in abitacolo.

Questo percorso è reso possibile dalle ultime piattaforme Stellantis in condivisione tra i vari brand del Gruppo. Tra le tecnologie che invece vedremo molto presto sulle nuove Peugeot, c’è la "steer-by-wire" vista sull'Hypersquare del concept Inception che prefigura la prossima generazione intelligente di i-Cockpit in arrivo dal 2026.