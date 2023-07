Peugeot 508 restyling: la prova della ibrida plug-in da 180 CV e della 508 PSE

Nuova firma luminosa Declinata nelle versioni berlina e station wagon, la nuova 508 2023 presenta un frontale rinnovato, che integra la finitura della calandra all’interno del volume del paraurti e vede l’arrivo del nuovo logo del marchio. Arriva anche una nuova firma luminosa di serie che richiama i tre artigli tipici di Peugeot e utilizza dei proiettori Matrix led dalla forma sottile e allungata. Ridisegnati anche i gruppi ottici posteriori, che adottano la firma luminosa posteriore del brand e vedono l’introduzione degli indicatori di direzioni dinamici.

Interni ancora più tecnologici Anche l’abitacolo della 508 restyling è stato aggiornato con l’introduzione del nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced gestibile dallo schermo in alta definizione da 10 pollici e dotato di navigazione connessa, connettività wireless, aggiornamenti over-the-air e della tecnologia Natural Voice Recognition (che utilizza il comando “Ok Peugeot”).

Le motorizzazioni La gamma di motori disponibili per la nuova 508, tutti abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti, comprende una versione a benzina da 130 CV, un diesel da 130 CV e due ibride plug-in, una da 225 CV e la nuova versione da 180 CV: proprio quest’ultima è la novità introdotta in occasione del restyling. Sviluppata dalla divisione Peugeot Sport Engineered, c’è infine la versione PSE che si avvale di un potente sistema ibrido plug-in per coniugare le prestazioni con l’efficienza.

Come va la nuova 508 plug-in da 180 CV Sulle strade di Malaga e Marbella abbiamo provato l’inedita motorizzazione Plug-in Hybrid 180 e-EAT8, che abbina il motore PureTech benzina da 150 CV (110 kW) a un motore elettrico da 110 CV (81 kW) per una potenza complessiva di sistema pari a 180 CV, gestita da una trasmissione automatica e-EAT8 a otto rapporti. Il pacco batterie ha una capacità di 12,4 kWh e sono disponibili il caricatore monofase da 3,7 kW di serie e quello monofase da 7,4 kW in opzione. I tempi di ricarica vanno da circa due ore da una Wallbox a circa sette ore da una presa domestica standard. Al volante della motorizzazione plug-in meno potente non abbiamo avuto l’impressione di un motore “entry level”, la potenza a disposizione è più che sufficiente per la maggior parte delle situazioni di guida quotidiana. Il comportamento è reattivo al punto giusto, ma è in grado di garantire anche un buon confort. Molto buona l’insonorizzazione dell’abitacolo, tanto che il motore si fa sentire solo in fase di accelerazione. Le batterie consentono di percorrere fino a circa 50 chilometri in modalità elettrica, in alternativa si può scegliere di utilizzare la vettura come una ibrida. Questa versione è probabilmente la scelta più razionale tra le due motorizzazioni plug-in: meno cavalli garantiscono un risparmio di carburante, sono più indicati per le flotte aziendali con limitazioni di potenza e consentono di ottenere un prezzo di acquisto di circa 1.000 euro inferiore alla versione da 225 CV, con il listino che parte da 50.570 euro.

