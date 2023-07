Nuova Peugeot 208 2023: tutte le novità del restyling

La ‘segmento B’ del Leone si rinnova con un restyling che rinfresca il look e porta tante novità anche nell’abitacolo. Arrivano anche nuove motorizzazioni e un aggiornamento per la versione elettrica.

Grande apprezzamento da parte del mercato anche per la e-208 che nel 2022 è stata l’elettrica più venduta in Europa e anche in Italia nel segmento B.

A poco più di tre anni dal lancio la Peugeot 208 si rinnova per continuare la sua carriera di successo, dato che è stata venduta in oltre un milione di esemplari in tutto il mondo (90.000 in Italia) ed è stata l’auto più venduta in Europa negli ultimi due anni.

Stile rinnovato senza stravolgimenti Progettare il restyling di un’auto di successo è sempre un compito delicato, ma i designer del marchio francese sono riusciti a rinnovare lo stile della 208 senza perdere lo spirito generale del suo design. Viene introdotta la nuova firma luminosa con i tre listelli verticali che richiamano l’artiglio di un leone e che sulla versione GT viene idealmente esteso anche all’interno del gruppo ottico grazie a tre moduli led indipendenti. Al centro della calandra, anch’essa ridisegnata, arriva il nuovo logo Peugeot, mentre al posteriore i gruppi ottici a led presentano un nuovo disegno. Sull’allestimento GT anche le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione adottano la tecnologia led.

Interni aggiornati e tecnologici Sulla nuova Peugeot 208 la plancia è dominata dal grande display centrale che ora è da 10 pollici di serie su tutte le versioni, da cui è possibile gestire l’infotainment Peugeot i-Connect e i-Connect Advanced di ultima generazione. Il Peugeot i-Cockpit, con il volante compatto e la strumentazione in posizione rialzata, viene aggiornato nelle versioni Allure e GT con la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici (il livello Active mantiene lo schermo da 3,5 pollici). I rivestimenti vedono l’introduzione di nuovi tessuti per i sedili, tra cui spicca l’Alcantara di colore nero con cuciture a contrasto in verde Adamite per l’allestimento GT. Tra le novità ci sono anche più prese USB-C di serie negli allestimenti Allure e GT e un caricatore per smartphone ad induzione più potente. Infine, sono presenti delle nuove telecamere per il parcheggio in alta definizione, anche con vista a 360 gradi (in base all’allestimento).

Nuovi motori e più efficienza per l’elettrica La gamma motori comprende sei unità, tra cui due inedite motorizzazioni elettrificate con tecnologia a 48V. Si tratta di due versioni ibride basate sul motore benzina PureTech da 100 o da 136 CV in abbinamento a un nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti con un motore elettrico integrato. Il sistema è completato da una piccola batteria che si ricarica durante la guida e consente di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica. I vantaggi, secondo la Casa, sono una riduzione dei consumi fino al 15% e anche una maggiore coppia ai bassi regimi. Importante aggiornamento anche per la e-208, che è spinta da un motore elettrico da 156 CV abbinato ad una batteria da 51 kWh che consente un’autonomia nell’ordine dei 400 chilometri (in fase di omologazione WLTP). La e-208 può essere ricaricata dal 20 all’80% in meno di 30 minuti con una ricarica a 100 kW.