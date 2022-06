Peugeot 408, il Leone cambia pelle e punta la sportività

La nuova Peugeot 408 , svelata ieri in anteprima mondiale, è unʼauto completamente inedita nel panorama della gamma Peugeot degli ultimi 10-15 anni. Basta Suv (che pure ci saranno in futuro), accantonate per un attimo le compatte medie a 5 porte, la 408 è una “fastback” , quelle berline dal taglio sportivo con linee da coupé e la promessa di dinamicità da ogni poro della carrozzeria.

Unʼauto “nuova”, distintiva per stile e che ha il compito di proiettare la Casa francese nella nuova era della mobilità. Che nella maggior parte dei casi vuol dire trazione elettrica, e questa 408 non si lascia certo sfuggire lʼoccasione per proporre le varie soluzioni a batteria su cui oggi

Peugeot e Stellantis

la fastback Peugeot è lunga 4,69 metri

lavorano a pieno regime. Al primo sguardo cʼè qualcosa della 408 che ricorda le Citroen e:C4 e C4 , ma le dimensioni sono nettamente diverse:e il passo è di 2,79 metri. Significa una silhouette lunga e una personalità importante, che poggia su cerchi da 20 pollici, ma il passo indica anche unʼabitabilità interna impareggiabile nel segmento C.

Se la linea da coupé 5 porte colpisce subito, nei dettagli si celano poi i dettami propri dellʼappartenenza Peugeot. I fari a Led anteriori e il nuovo logo del leone sono in sintonia con la firma luminosa tipica degli ultimi modelli Peugeot,

mentre i proiettori posteriori a Led seguono il motivo dei “tre artigli”

che abbiamo imparato a riconoscere come “family feeling” del brand. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, raggiunge i 1.611 litri.

Interni fortemente orientati verso la digitalizzazione, con

lʼi-Cockpit di ultima generazione

Night Vision

e tante tecnologie, come le 6 telecamere e i 9 radar per supportare lʼelettronica di sicurezza: si va dallʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop & Go alper la miglior visibilità al buio, fino al sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga gittata (75 metri).

La gamma di motorizzazioni comprenderà un classico

PureTech benzina da 130 CV e due ibride plug-in da 180 e 225 CV

, ma altre novità sono attese nel corso del suo ciclo di vita, a cominciare dalla variante Full Electric. Peugeot opta con decisione per il cambio automatico a 8 rapporti, di serie su tutte le versioni. Per vederla su strada bisognerà attendere il prossimo anno.