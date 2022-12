Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid 225, carisma e sostenibilità

Nella motorizzazione ibrida plug-in, oggetto della nostra prova, questi aspetti caratteriali si esaltano e quasi trasformano il Leone del nuovo logo Peugeot in un docile agnellino. Unʼauto da prendere in seria attenzione a febbraio, quanto arriverà nelle concessionarie italiane, anche se la First Edition (50 esemplari per lʼItalia) è andata esaurita in un amen. Perché la 408 è originale nello stile, dinamica e al tempo stesso funzionale, con il grande e spettacolare portellone che chiude i 4,7 metri della figura come su una coupé. E poi le 4 portiere laterali, che aprono su un abitacolo spazioso (il passo è di 2,8 metri) e dotato di tutto punto dal punto di vista tecnologico.

Insomma la Peugeot 408 è unʼauto che si distingue, non il solito crossover, perché ha una personalità importante e la si coglie nei grandi cerchi da 20 pollici del nostro modello e nei fari a Led della griglia tutta nuova. Generoso il bagagliaio, con un volume di 536 litri che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, raggiunge i 1.611 litri. Altro che segmento C, siamo qui in presenza di una fascia e di una classe superiori. E lo dimostra un accessorio (di serie!) che abbiamo sperimentato in prima persona, il Night Vision per migliorare la visibilità al buio, che agevola la guida come anche il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga gittata, capace di arrivare a 75 metri.

E poi cʼè il powertrain ibrido, il presente, perché nel tempo anche Peugeot svolterà tutto sullʼelettrico. La nostra versione è la Plug-in Hybrid 225 EAT8 in allestimento GT, dove 225 sono i cavalli, gestiti dal cambio automatico a 8 rapporti (ma cʼè anche una versione plug-in da 180 CV). Una mitezza lʼandatura e un consumo medio alla fine del test drive di soli 1,2 litri sui 100 km nel misto dellʼassolata regione spagnola. Pur con un possente motore termico da 180 CV benzina, sono soltanto 26 g/km le emissioni di CO2, quindi per questʼauto ci sono ancora a disposizione gli incentivi governativi e la garanzia di fare fino a 64 km di autonomia in modalità 100 % elettrica.

Se esterni e powertrain sono due atout importanti, il terzo e decisivo riguarda gli interni, dove tutto è giocato sulla digitalizzazione. Il guidatore dovrà farci lʼabitudine, Peugeot anticipa i tempi ma ne vale la pena, lo splendido i-Cockpit di ultima generazione, con il quadro strumenti 3D e il display digitale da 10 pollici HD che garantiscono tutti i servizi che possiamo fare davanti a un pc o con lo smartphone fra le dita. Senza dimenticare le 6 telecamere e i 9 radar per supportare lʼelettronica di sicurezza, a partire dallʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop & Go ma poi cʼè davvero di tutto.

In sintesi la Peugeot 408 è una vera premium di fascia media, completamente diversa dalla 508 ma con un fascino impareggiabile. Super equipaggiata, la “nostra” versione Hybrid 225 GT costa 47.700 euro tutto compreso, però se lʼauto vi piace e vi basta il 1.2 benzina da 130 CV, allora i prezzi partono da 33.800 euro.