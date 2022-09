Speciale, fascinosa e ibrida plug-in, Peugeot 408 First Edition

La First Edition , versione di lancio super equipaggiata della 408 può, però, già essere ordinata in Italia.

Si tratta di 50 esemplari della versione Plug-in Hybrid 225 GT

Wallbox

408 First Edition costa a listino 40.900 euro

, cioè doppia alimentazione benzina/elettrica con ricarica alla spina e 225 CV di potenza di sistema. Il caricabatterie di bordo di serie da 7,4 kW riduce i tempi di ricarica standard della batteria ad appena unʼora e 40 minuti e lʼinstallazione domestica dellaè offerta da Peugeot Italia di serie. Acquistabile esclusivamente online su Peugeot Store, la, ma se si opta per il finanziamento i-Move si stacca una comoda rata di 399 euro al mese (per 36 mesi, con anticipo di 5.376 euro e maxi rata finale).

Leggi Anche Peugeot 408, il Leone cambia pelle e punta la sportività

Modello di grande fascino e decisamente originale allʼinterno della nuova gamma Peugeot, la 408 si caratterizza per

lʼassetto rialzato e una silhouette da granturismo 4 porte

proiettori anteriori Full LED Matrix, i proiettori posteriori 3D LED e i cerchi da 20 pollici

, che ne slanciano il profilo. Unʼauto che reinventa i codici della berlina e aggiunge alcuni tratti tipici dei Suv, con un concetto che esalta la funzionalità e lʼabitabilità nel segmento delle medie. Spiccano sulla 408 First Edition i, ma se il look esterno stupisce ed emoziona (anche per lʼesclusivo colore di carrozzeria Blu Obsession), gli interni non sono da meno.

I sedili sono certificati AGR, regolabili elettricamente e riscaldati

settima generazione del volante i-Cockpit

scelta tra due Electric Pack: Home o Street

. Lʼequipaggiamento digitale è al top, con lʼevoluto pacchetto di comandi e funzioni connesse (i-Connect Advanced) per rendere l’esperienza di guida e di viaggio modernissima e che comprende i comandi vocali, più lae il touchscreen da 10 pollici. Secondo le proprie esigenze di guida, Peugeot offre poi la, la prima per facilitare la ricarica a casa e la seconda per chi, per motivi professionali, preferisce farla su strade pubbliche.