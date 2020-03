Peugeot 208 eletta Auto dellʼAnno in Europa

Successo di mercato e successo di critica non vanno sempre a braccetto, ma la nuova Peugeot 208 è la classica vincitrice che mette tutti dʼaccordo. È lei infatti lʼautomobile reginetta del 2020, quella che ha trionfato nella 56° edizione del premio internazionale “Car of the Year” , il più prestigioso a livello europeo.

Un premio che da alcuni anni viene assegnato in concomitanza con lʼapertura del Salone di Ginevra, ma lʼannullamento di questo a causa dellʼemergenza coronavirus non ha inficiato lʼattribuzione del titolo 2020. La Peugeot 208 ha ottenuto un totale di 281 punti, battendo la Tesla Model 3 con 242 punti e la Porsche Taycan con 222. Sorprende il podio con due auto al 100% elettriche di fascia decisamente premium, mentre la compatta francese ha sì una variante elettrica e-208, ma è commercializzata con unʼampia e articolata gamma di motorizzazioni convenzionali.

A chiudere la lista delle 7 finaliste sono Renault Clio con 211 punti, Ford Puma con 209, Toyota Corolla con 152 e la nuova BMW Serie 1 con 133 punti. La classifica del premio “Car of the Year” è stilata in base ai voti attribuiti da una giuria composta da 60 giornalisti specializzati di 23 Paesi dʼEuropa. I mercati principali ‒ Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna ‒ contano per metà dei 60 membri, avendo ciascuno 6 giornalisti votanti. Tra le riviste organizzatrici ci sono anche lʼitaliana Auto e la tedesca Stern.

Lanciata nellʼottobre dello scorso anno, la nuova Peugeot 208 è stata già ordinata da 110 mila clienti europei, di cui 15 mila in Italia. Sorprende la fetta europea del 15% di chi lʼha preferita elettrica, segno di una mutazione sensibile del mercato automobilistico. Peugeot ha vinto 6 volte il premio, lʼultima appena 3 anni fa con la Nuova 3008, e in precedenza aveva trionfato con la 308 nel 2014, la 307 nel 2002, la berlina 405 nel 1988 e nel lontano 1969 il primo riconoscimento con la 504.