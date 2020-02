Salone di Ginevra, annullata lʼedizione numero 90

Nel comunicato ufficiale degli organizzatori si citano espressamente i timori per gli operatori cinesi (espositori, visitatori, giornalisti) e non italiani, ma di fatto lʼevento è annullato per ragioni di ordine sanitario, come tutte le manifestazioni pubbliche in Svizzera fino al 15 marzo. Al Palexpo di Ginevra erano attesi fra i 500 e i 600 mila visitatori, e la manifestazione dà lavoro a migliaia di addetti e migliaia sono anche gli operatori della stampa provenienti da tutto il mondo.

La decisione sortisce ovviamente tanti effetti, come il rimborso dei biglietti per chi ha già prenotato e pagato la visita. Gli organizzatori hanno messo a disposizione sul sito https://www.gims.swiss il maggior numero di informazioni possibili, e al link https://palexpo.ch/en/health-safety è possible reperire i contatti telefonici e mail per risolvere tutte le questioni pratiche in merito.