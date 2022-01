Panda inossidabile, è sempre lei la numero uno in Italia

Nel depresso mercato auto italiano del 2021, sotto tutte le stime e sotto anche la soglia di 1,5 milioni di unità vendute, cʼè chi si salva: la Panda. Altro che esemplare in via di estinzione, come il dolcissimo urside cinese, la Panda intesa come storica city car Fiat si è confermata anche nellʼanno appena trascorso come il modello più venduto nel Belpaese: 112.298 gli italiani che lʼhanno comprata.