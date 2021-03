Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, fascino evergreen

Evergreen, ever chic, ever fashion, la storia di Lancia Ypsilon sembra non aver mai fine. Un anno fa di questi tempi esordiva la versione ibrida a benzina , che ha fatto il botto: secondo modello più venduto in Italia nel 2020 (davanti ha soltanto la Panda). Adesso il restyling, netto, perché coinvolge lo stile e gli equipaggiamenti interni. Insomma, a 36 anni dallʼallora Y10, nel segmento city car è sempre lei la “primadonna” .

La nuova Ypsilon EcoChic 2021 conferma la motorizzazione mild hybrid a 12 Volt, con la piccola unità elettrica che aggiunge 3,6 kW al motore termico, il 3 cilindri 1.0 da 70 CV. Tgcom24 ha provato a Torino e dintorni proprio questa versione Euro 6D Final, avvertendo però che a listino, per i più tradizionalisti, ci sono anche le due ibride a gpl e metano. Ma questa da noi provata è la soluzione più giusta oggi a chi fa un uso pieno dellʼauto, cittadino certo ma anche nel misto, magari nel più classico dei day off liberi da ogni impegno. Il perché è presto detto: con un litro di benzina si fanno anche 25 chilometri, ma non in città dove si sta continuamente in stop-and-go.

Il boost elettrico si coglie in accelerazione e regala piacere di guida, mentre la ripresa è un poʼ lenta. Il consiglio è, in caso di sorpasso ‒ quando serve più ripresa ‒ di scalare due marce per renderla più “sprintosa”, anche per sfruttare al meglio la sesta marcia del cambio in allungo.

Il design cambia, soprattutto davanti, dove si coglie evidente il lifting. La griglia anteriore riduce la sua verticalità e si allarga in un sorriso più simpatico, che meglio sʼincastona fra i proiettori, dove spiccano anche i LED delle luci diurne. Un volto più radioso per unʼauto che da sempre esprime allegria e vitalità, meravigliosamente femminile e per questo, forse, fa voltare tanti uomini al suo passaggio. A esprimere lʼeleganza del modello cʼè poi la nuova tinta di carrozzeria Blu Elegante.

Più significativi ancora sono i contenuti interni. Certo lʼupgrade dellʼinfotainment è necessario (se no si resta fuori mercato), e solo ora la Ypsilon accoglie la radio con touchscreen da 7 pollici di serie, come anche la connettività che consente dʼintegrare nellʼabitacolo gli smartphone Apple e Android. Il plus è anchʼesso un upgrade, dettato purtroppo dallʼemergenza sanitaria e implementato da altre vetture: è il kit EcoChic, uno speciale filtro che riduce quasi totalmente le muffe e i batteri a bordo, ma anche le polveri sottili (particolato 2.5) e gli agenti allergeni.

Molto belli i rivestimenti, da vera premium car, realizzati in un tessuto “Seaqual Yarn” che non solo è pregiato, ma è anche ecosostenibile, in quanto nasce dal riciclo della plastica raccolta nel mar Mediterraneo. Il listino di Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic 2021 parte da 15.100 euro, ma grazie alle agevolazioni statali e alla promozione Lancia, si scende a 9.500 euro, in caso di rottamazione.