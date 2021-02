Lancia Ypsilon EcoChic 2021, elisir di giovinezza

Prime immagini della nuova Ypsilon 2021 , portabandiera ormai unica del brand Lancia , con una storia ultra-trentennale alle spalle (esordio nel 1985), che però non perde un solo grammo in termini di fascino. Ancora lo scorso anno la Ypsilon è stata a seconda auto più venduta in Italia (dopo la Panda) e la nuova versione mild hybrid le ha dato ulteriore linfa.

La nuova Ypsilon 2021 punta sempre sul lato fashion, ma esprime in modo ancora più accurato il suo look, grazie alla calandra ingentilita e più sorridente, che si slancia in orizzontale e si collega meglio ai proiettori anteriori, che includono anche la funzione diurna a LED. A esprimere lʼeleganza del modello ‒ denominato Ypsilon EcoChic 2021 ‒ è poi la nuova tinta di carrozzeria Blu Elegante, che accompagna la palette colori dei due allestimenti Silver e Gold.

Lʼequipaggiamento interno è più ricco e cresce la dotazione tecnologica. Di serie la city car Lancia vanta il kit EcoChic per combattere le polveri sottili (come il PM 2.5), ma anche le muffe, gli allergeni e i batteri nellʼabitacolo. Quanto a infotainment, lʼaggiornamento è importante, con lo schermo touch da 7 pollici di serie e la connessione dellʼambiente interno con gli smartphone Apple e Android. Meritano una menzione i tessuti in “Seaqual Yarn”, un rivestimento di pregio che nasce dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo.

Aggiornata la gamma motori, ora tutta Euro 6D Final, che comprende tre proposte e tutte ibride: la mild hybrid benzina con cilindrata 1.0 da 70 CV e le due versioni a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano. Offerta nei due allestimenti Silver e Gold, Lancia Ypsilon 2021 costa da 15.100 euro, ma con incentivi statali e promozione Lancia il listino scende a 9.500 euro per la Hybrid benzina, in caso di rottamazione.

