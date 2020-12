I 35 anni della Ypsilon e il progettoYpsilonDreamers

In questo drammatico 2020 la Ypsilon si conferma il secondo modello più venduto dʼItalia (dietro la Panda), segno del suo inequivocabile ruolo di status symbol. Eppure dallʼesordio della prima Y10 al Salone di Ginevra del 1985 alla nuova Ypsilon EcoChic Hybrid lanciata questʼanno ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma lei è sempre lì, unica testimonianza vivente del glorioso marchio Lancia, con alle spalle tre milioni di clienti (molti ripetuti!) che ne sono rimasti affascinati. Bella ma non solo, sempre attenta alle nuove tendenze, basti dire che lʼibrida elettrica di oggi segue le versioni a gpl e metano che si sono succedute negli anni.

Perché il merito di Ypsilon è quello di poter fare tutto… con stile. Dal 2011 a oggi il 20% delle Ypsilon vendute appartiene a edizioni speciali. In città lʼauto è imbattibile per lʼintelligenza e la praticità, e proprio per questo la versione mild hybrid 2020 si fa apprezzare: motore 3 cilindri 1.0 benzina Firefly da 70 CV e abbinato il motore elettrico da 12 volt alimentato da una batteria al litio. Risultato? I consumi e le emissioni di CO2 che si riducono fino al 24%, e in più i benefici fiscali e alla mobilità che ne conseguono: bollo esente totalmente o parzialmente (dipende della regioni), libero accesso alle ZTL italiane e a Milano, ad esempio, accesso allʼarea C.

Con il progetto digital “Ypsilon Dreamers”, la vettura festeggia i 35 anni al fianco delle donne che l’hanno scelta in questi anni come compagna dei loro sogni e traguardi realizzati. I membri della community possono pubblicare attraverso i propri canali social una o più foto con l’hashtag #YpsilonDreamers, in cui siano immortalati momenti belli e importanti della propria vita. Le storie più originali finiranno online sui canali web di Lancia. Testimonial del progetto è Giulia Carla Bassani, giovane classe 1999 nota sui social come @astro_giulia per il suo sogno di fare l’astronauta. Giulia sta inseguendo i suoi desideri da studentessa in Ingegneria Aerospaziale e ricercatrice associata al Blue Marble Space Institute for Science, ma è anche una brillante scrittrice di fantascienza.