Panda Hybrid City Cross, conversione a metano

Un percorso di 123 chilometri tra le provincie di Alessandria e Asti spendendo solo 3,25 euro in metano . La Panda Hybrid City Cross è già di per sé unʼauto che consuma poco ed è attenta allʼambiente, ma impiegando soltanto la benzina (e con lʼausilio del motore elettrico da 12 V) spende 9 euro per fare lo stesso tragitto.

La nuova super efficienza del metano, abbinato al motore mild hybrid della Panda, si deve alla conversione operata dalle aziende italiane del Ecomotive Solutions e Autogas Italia, del gruppo Holdim, che già hanno trasformato a metano la 500X. I risultati sono eclatanti, perché sulla Panda Hybrid City Cross convertita al gas, il metano ha permesso di risparmiare oltre il 60% in termini di spesa alla pompa, riducendo al contempo le emissioni di CO2 del 45% rispetto alla benzina. La media consumi è pari a 37 km con un chilogrammo di metano, mentre a benzina si fanno 18,7 km con un litro.

E dire che il test su strada si è svolto su un percorso misto ‒ 46% in autostrada, 44% extraurbano, 10% urbano ‒ a dislivelli variabili da 116 a 305 metri di altitudine, ripetuto in successione prima a benzina e poi a metano. In città il risparmio sarebbe ancora maggiore, visto che il motore 3 cilindri 1.0 da 69 CV con cambio a 6 marce ha la possibilità di marciare soltanto in elettrico, sotto i 30 km/h, col guidatore che mette in folle (N) e spegne il motore stesso. Una spia che appare sul cruscotto alle basse velocità suggerisce di mettere in folle. Il prezzo di riferimento dei carburanti utilizzati per il test è stato di 1,385 per un litro di benzina e di 0,985 per un kg di metano.

Il guidatore può passare direttamente da un carburante all’altro agendo su una levetta, ma può anche lasciar fare allʼelettronica se andare a benzina o a metano. Comodo è il fatto che la presa per il rifornimento dei due serbatoi per il gas sia all’interno del vano che già ospita il bocchettone della benzina. Ogni serbatoio accoglie dai 7 ai 7,7 chili di gas, così da garantire unʼautonomia di marcia fino a 300 chilometri. Installando i serbatoi per il metano, è necessario rimuovere la ruota di scorta, che volendo può essere riposizionata allʼesterno, sotto la scocca nella parte posteriore della vettura.