Fiat 500X, la conversione al metano conviene!

Ma sì, lʼauto consuma troppo e passo al metano ! Vado in unʼofficina specializzata, mi faccio montare lʼimpianto per il metano accanto a quello della benzina, e risparmio un bel poʼ di costi carburante. Ma davvero risparmio tanto? La risposta arriva da Ecomotive Solutions e Autogas Italia, che hanno trasformato in ibrida benzina/metano una Fiat 500X…

La prova dà i risultati sperati. Il modello convertito è una Fiat 500X equipaggiata col motore 4 cilindri 1.6 da 81 kW (110 CV) Euro 6 e con cambio meccanico. Grazie alla trasformazione in after market di Ecomotive Solutions e Autogas Italia, aziende italiane del gruppo Holdim, la nostra Fiat 500X è riuscita a risparmiare il 55% di spesa carburante e abbassando del 25% le emissioni di CO2. Nella prova su strada condotta dalle due aziende, è emerso che con 10 euro di benzina il crossover Fiat ha percorso circa 96 chilometri, mentre con lo stesso importo speso in metano si sono fatti quasi 213 chilometri!

Niente male, non cʼè che dire. Sulla base dei consumi rilevati nel test stradale su percorso misto, il costo al chilometro per la benzina è stato pari a 0,104 euro, contro 0,047 del metano. In soldoni, servono più di 10 centesimi di euro per fare un chilometro con la benzina e meno di 5 centesimi per ogni chilometro a metano. La stima di prezzo usata per il test è di 1,40 euro al litro per la benzina e 0,988 euro per il metano. Ma non finisce qui, perché pure lʼambiente ne beneficia, con emissioni di CO2 che scendono da 154 a 128 grammi al chilometro.

Tutto bene allora? Beh diciamo anche che per ammortizzare la spesa dellʼinstallazione dellʼimpianto a metano bisogna percorrere 40.000 chilometri. Ci sono tanti macinatori di chilometri ma anche chi è solito fare poche migliaia di km lʼanno, quindi è bene tenere a mente questo dato. Poi cʼè da considerare lo spazio che serve per installare le tre bombole di metano (corrispondente a circa 14 kg) sotto il piano di carico, che toglie poco, ma un poʼ toglie, al bagagliaio.