Nuova 500X Sport, il divertimento è assicurato

Gli sguardi vispi davanti e il pepe sulla coda. Il carattere sportivo della nuova Fiat 500X Sport ‒ che Tgcom24 ha provato per voi ‒ parte dal design, così espressivo, e continua con la vivacità del motore turbo benzina da 150 CV . In mezzo cʼè lʼassetto, differente rispetto alle altre versioni del crossover, perché ribassato di 13 millimetri e con grandi ruote da 18 pollici (optional da 19).

Il design dicevamo, primo aspetto della grinta del nuovo modello. Già il colore di lancio ‒ Rosso Seduzione ‒ dice tanto, ma gli sguardi vispi di cui dicevamo altro non sono che i fari full LED scelti di serie, e a LED sono anche i fendinebbia . Danno luminosità, sicurezza durante la guida, migliorano del 160% la visibilità rispetto ai fari alogeni, e durano di più. Di lato si apprezzano poi le minigonne laterali e gli archi sui passaruota in tinta di carrozzeria , mentre il “pepe sulla coda” lo mettono il paraurti posteriore stile “diffusore” e il doppio scarico cromato, tutto di serie . Discreto il vano bagagli, che va da un minimo di 350 a un massimo di 1.000 litri.

Per infondere sportività alla 500X il design, però, non bastava. Ecco allora il potenziamento sulla gamma motori e su assetto e sospensioni. Il banco di prova era quello giusto: le colline toscane attorno Coverciano, dove la vettura ha fatto il suo debutto per celebrare i 20 anni di partnership tra Fiat e FIGC . Un percorso misto, pieno di saliscendi da affrontare lenti e con tante scalate di marcia, dove il bel 4 cilindri turbo benzina da 150 CV fatica a esprimere tutto il suo potenziale. La nuova 500X Sport morde infatti le curve, vorrebbe poter andare e allunga facile fino ai 5.000 giri . Tra le curve sʼinserisce rapida, è precisa e qui la nota di merito va al servosterzo, davvero pronto e preciso, forse la prima ragione del divertimento che ci regala la macchina.

Gran parte del merito circa la qualità di marcia del nuovo modello di 500X si deve al nuovo setting delle sospensioni, che riducono del 26% il sottosterzo e, in condizioni limite, del 17% il sovrasterzo, regalando così vere emozioni alla guida. Insomma, un bel test di grinta e cuore, ma non dimentichiamo che la gamma 500X rappresenta oggi lʼalto di gamma del brand Fiat e deve quindi anche curare lʼaspetto comfort. Ecco allora lʼabitacolo spazioso e lʼagio delle levette dietro al volante, per chi volesse gestire le marce manualmente e in tal caso rinunciare a un poʼ di sprint in più.