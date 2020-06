Mild Hybrid benzina più metano, la scelta di Snam4Mobility

Cʼè ibrido e ibrido . Riferito ai veicoli elettrici, il termine è senza dubbio inflazionato, perché in giro ci sono tante modalità di “ibrido”: benzina/elettrico, ma anche diesel ed elettrico, a loro volta divisibili tra mild hybrid e plug-in (ricaricabili). Ma lʼibrido vale anche per la doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano. E non è finita, perché grazie a Ecomotive Solutions e Autogas Italia, arriva adesso il mild hybrid benzina/metano .

Il banco di prova di questa inedita proposta ibrida è la Toyota C-HR 1.8 Hybrid, il giovane e trendy crossover giapponese. Al momento è lʼunica vettura di questo tipo omologata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La vettura pilota è stata messa a disposizione per questo progetto da Snam4Mobility, partner di Ecomotive Solutions e Autogas Italia, ed entrerà a fare parte della flotta ecologica dell’azienda petrolifera, che tra i suoi obiettivi ha quello di promuovere la mobilità sostenibile a gas naturale e a biometano.

Il motore euro 6D temp occupa il vano tradizionale nella Toyota C-HR, ma al suo fianco sono alloggiati anche un riduttore di pressione a doppio stadio, una centralina elettronica per il controllo e la gestione del sistema metano, un rail quattro iniettori metano. Nel bagagliaio sono alloggiati tre serbatoi per il metano da 24+24+22 litri, disegnati su misura per adattarsi al vano e che permettono un’autonomia di marcia tra 300 e 350 km, in base alle percorrenze e alle condizioni di utilizzo del veicolo. La presa per rifornire i serbatoi è laterale posteriore, mentre nellʼabitacolo cʼè il commutatore che permette di scegliere il combustibile con cui marciare e verificare il livello di metano presente nei serbatoi.

Il kit sviluppato da Ecomotive Solutions e Autogas Italia, due aziende italiane del gruppo Holdim, impatta positivamente sia sul portafogli dei clienti che sullʼambiente. Il metano è il carburante meno costoso oggi in Italia, e al tempo stesso produce meno emissioni nellʼatmosfera. Se prodotto con fonti rinnovabili come le biomasse (biometano), lʼimpatto benefico sullʼambiente è ancora superiore, e Snam sta lavorando su questo tipo di carburanti nellʼottica di una maggior decarbonizzazione dei trasporti in Italia.