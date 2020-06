Panda Easy Hybrid: Urban, Pop, Eco

Il nuovo modello rende ancora più accessibile lʼofferta ibrida di quello che un tempo era il marchio Fiat. La nuova motorizzazione “leggera” di Panda Easy Hybrid poggia sul motore 3 cilindri 1.0 benzina Firefly da 70 CV, coadiuvando questo con un motore elettrico BSG di potenza contenuta ‒ 3,6 kW, circa 5 CV ‒ che funge da generatore e recupera energia in frenata. Ad alimentare il motore BSG è la batteria al litio da 11 Ah. Questa soluzione permette sia di rispettare lo standard Euro 6D Final, sia di ridurre del 20% circa i consumi di benzina e le emissioni di CO2 rispetto al 1.2 Fire da 69 CV.

Il cambio manuale a 6 marce è un altro segno distintivo della Panda Easy Hybrid, che ovviamente con la sua trazione ibrida beneficia delle tante agevolazioni previste: accesso libero nelle ZTL, bollo gratis (a seconda delle regioni), parcheggi e soste facilitate. Per una city car come Panda non cʼè di meglio da chiedere. Una vocazione urbana che nel corso di 40 anni (tanti ne compie questʼanno la Panda) si è espressa con le varie motorizzazioni a gasolio, a gpl e metano.

I prezzi di Panda Easy Hybrid partono da 13.750 euro. Fino al 30 giugno, però, accedendo al finanziamento Be-Hybrid il prezzo scende a 9.900 euro, con anticipo zero e prima rata nel 2021. A richiesta è proposto anche il pacchetto D-Fence by Mopar con tre dispositivi: filtro che trattiene il particolato e le impurità che arrivano dall’esterno, purificatore per l’abitacolo che filtra le micro-particelle (polline e batteri), lampada a raggi UV per igienizzare le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.