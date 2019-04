Per i 120 anni di Fiat 5 aprile 2019 08:35 Panda Connected by Wind, la Panda con i giga La Panda più social e più connessa di sempre

La Panda più social e più connessa di sempre. Con 50 gigabyte al mese per un anno, per navigare come si vuole in auto e anche fuori, portandosi con sé il router. È la Panda Connected by Wind, versione che potremmo definire specialistica della Panda Cross, che nasce dalla partnership del colosso delle tlc. Arriverà nelle concessionarie italiane di Fiat nel weekend del 13/14 aprile.

Una versione giovane, sicuramente modaiola e di tendenza della city car più venduta dʼEuropa, che celebra in chiave molto contemporanea i 120 anni di Fiat che cadono questʼanno. La connettività è il tema del momento e lʼauto che ha fatto dellʼinnovazione il suo script di successo non poteva mancare il bersaglio: lʼabitacolo della versione Connected by Wind permette di condividere lʼambiente wi-fi con ben 15 dispositivi diversi: smartphone, pc, tablet! Unʼintera squadra di rugby potrebbe usufruirne per scaricare file e musica, condividere foto e chat!

Merito del “Windpack”, che assicura una connettività a Internet con tecnologia 4G e 4.5G. Il router è dotato di batteria integrata e può essere ricaricato anche tramite lʼapposito cradle fissato nella presa da 12V della vettura. Quanto al look giovanile del modello, si palesa non soltanto con le stimmate della versione Cross, ma anche per la livrea bicolore e le finiture nero lucido sugli skid plate e sulle maniglie delle porte. La Panda più social di sempre non poteva che avere un testimonial in sintonia coi tempi: Fabio Rovazzi.