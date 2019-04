Molto più di un monovolume 5 aprile 2019 09:00 Opel Zafira Life, trionfo della flessibilità Mara Maionchi testimonial dei commerciali Opel

Quando si dice la flessibilità. La prima Opel Zafira nacque esattamente 20 anni fa, però di acqua ne è passata molta sotto i ponti e la nuova generazione è radicalmente cambiata. Oggi la nuova Opel Zafira Life è la derivazione stradale e a uso passeggeri del veicolo commerciale di grande successo. È una regina di versatilità, è infatti proposta in tre lunghezze distinte: Small da 4,6 metri, Medium da 4,95 e Large da 5,3 metri.

Nuovo Opel Zafira Life Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutte e tre le varianti di Opel Zafira Life offrono fino a 9 posti a sedere. Più la comodità di portiere posteriori scorrevoli che, grazie a sensori, si aprono avendo la chiave in tasca e passando il piede sotto lateralmente. Flessibilità dicevamo, perché Zafira Life non è più il monovolume con assetto da berlina che abbiamo conosciuto nelle prime due generazioni, ma è un vero shuttle con funzioni navetta. Perfetto sia per usi commerciali (tipo grandi alberghi e resort), che familiari, in questo caso con molte, molte esigenze quando ci si mette in viaggio. Il comfort dentro è garantito dal padiglione con la luce diffusa per creare una piacevole atmosfera anche nella zona posteriore, mentre le prese 12 V sono presenti su tutte e tre le fila del veicolo.

Nuovo Opel Zafira Life conta su una gamma motori interamente a gasolio, di cilindrata 1.5 e 2.0. Sono tutti turbo e rispettano lo standard Euro 6d-Temp, per un ventaglio di potenze di 102, 120, 150 e 177 CV. Un modello così maestoso, alto ben 1,9 metri, si guida con facilità grazie ai tanti ausili come l’assistente alle partenze in salita, al Cruise Control con Limitatore di velocità e al Controllo di Trazione. In Italia arriva in questi giorni con prezzi che vanno da 31.130 a 41.980 euro, ma la notiziona è che dal 2021 Opel Zafira Life sarà anche in versione interamente elettrica.