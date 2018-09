16 settembre 2018 08:55 Nuova Opel Combo Life, la vita è sempre large Un capolavoro di praticità e funzionalità

Ci sono tre aspetti che si fanno notare subito salendo a bordo della nuova Opel Combo Life: la spaziosità e il comfort dei 5 posti a sedere; la fantasia senza limiti dei posti di stivaggio; lʼariosità che si deve alla generosa finestratura e al tetto panoramico. Questʼultimo con una plafoniera sotto il cielo che non toglie aria e sopra al quale poter riporre altri oggetti ancora. Tre aspetti racchiudibili in un unico concetto: praticità.

Tgcom24 è andata a Bollate, nella prestigiosa “Fabbrica Borroni”, a conoscere la vettura nella versione Innovation 1.5 diesel 130 CV con cambio manuale a 6 marce e a provarla per le strade della Brianza. La quinta generazione della multispazio Opel ‒ la prima che non deriva dal veicolo commerciale ‒ è un capolavoro di praticità e funzionalità, e non sorprende come il cliente tipo sia lo stesso che ha cercato in altre Opel “spaziose” la sua vettura: Meriva e Zafira per intenderci. Segmento in crescita quello delle multispazio, +36% in Italia negli ultimi 4 anni, meglio che in Europa (+13% nello stesso periodo). Ciò ha indotto Opel e i nuovi partner di PSA a investire in questi prodotti.

Lʼequipaggiamento di Combo Life è di tipo automobilistico e abbonda di contenuti: ci sono 19 sistemi elettronici di sicurezza di serie! Le telecamere frontali con la frenata dʼemergenza e la funzione di riconoscimento pedoni, il mantenimento della corsia di marcia, il celebre Opel Eye che riconosce i segnali stradali, lʼAdaptive Cruise Control e persino lʼHead-Up Display e la spia contro i colpi di sonno. Utilissima la telecamera posteriore con visuale a 180 gradi. Dotazioni impensabili per la categoria fino a ora. Se tralasciamo lʼelettronica e guardiamo la carrozzeria e gli interni di Combo Life, la sicurezza non viene meno, anzi. Ad esempio i tre sedili singoli posteriori hanno tutti lʼaggancio Isofix per i seggiolini bimbi e una vera primizia sono i Flank Guard: protezioni laterali che si avvalgono di sensori per evitare fastidiosi impatti sulle fiancate, spesso causati in curva e a basse velocità nelle stradine cittadine.

Due apprezzati valori aggiunti sono le porte posteriori scorrevoli e il lunotto apribile separatamente dal bagagliaio. La carrozzeria ecco, beh il lato emotivo non è proprio il suo forte, ma è un poʼ il dazio che paga la categoria. Opel però ha voluto marcare il tipico “Bold stylish” alla tedesca, tanto da aver disegnato grossi passaruota anche se i cerchi sono soltanto da 17 pollici. La protezione sottoscocca del motore ‒ 30 mm ‒ eleva lʼaltezza da terra e dona unʼimmagine più robusta ancora. Questo veicolo non ha la trazione 4x4, ma lʼIntelligrip (di matrice PSA) gli permette di affrontare qualsiasi tipo di percorso in base a 5 modalità di marcia.

In marcia il nuovo Opel Combo Life 1.5 dCi si rivela una piacevole sorpresa. È brillante e ha scatti da sportiva inaspettata ‒ 300 Nm di coppia e uno 0-100 in 10 secondi ‒ ma impressiona soprattutto per lʼottima tenuta e la stabilità di marcia da fascia premium. Nelle tante rotonde che facilitano il traffico dellʼalta Brianza, è sempre precisa e quasi non sembra di star affrontando una curva. Chiaro, in gamma ci sono motori più piccoli e anche un nuovissimo 1.2 benzina, ma questa versione è un piccolo portento! In più la funzionalità proverbiale: una portata di 1.000 kg e una capacità di traino di altri 1.500. Lungo 4,4 metri, ha un bagagliaio da 600 a 2.126 litri, e accoglie ingombri lunghi più di 3 metri! A listino cʼè pure la carrozzeria XL a 7 posti e lunghezza di 4,75 metri e qui si arriva a 2.700 litri di volume.