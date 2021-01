Opel non smette la sua… Corsa, leader trans-generazionale

Non smette mai di correre la… Corsa ! Da 38 anni è il nome che rappresenta meglio il marchio Opel in Europa, con 14 milioni di modelli venduti. Oltre un milione e mezzo gli italiani che lʼhanno scelta nelle sue 6 generazioni di prodotto, pur dovendo sgomitare in un segmento B che nel nostro Paese è dominante e zeppo di alternative.

Meglio di Forrest Gump la tedeschina, che vediamo in queste immagini scorrazzare per Roma, la Città Eterna, luogo che evidentemente si addice alla sua longevità. La best-seller Opel viaggia, osserva monumenti, visita paesaggi, sʼistruisce nel suo bel look brillante, con carrozzeria bicolore rossa e nera. Ha saputo attraversare le difficoltà della Casa di Russelsheim senza disperdere nulla del suo appeal (Opel è passata da General Motors a PSA dopo quasi 80 anni), trovando anzi nuova linfa nelle sinergie col colosso francese che, ora, si appresta a unirsi con FCA per creare il quarto gruppo automobilistico al mondo: Stellantis.

Rossa era anche la prima Opel Corsa, che uscì dalle linee di assemblaggio della fabbrica di Saragozza nel 1982. Spagna magica quellʼanno per noi italiani! E ancora la amiamo, lo scorso anno lʼauto è stata venduta a 24.535 italiani, 13° vettura più venduta e quinta nel segmento B, dove primeggia invece in Germania. Il 2020 è stato il primo anno pieno della sesta generazione e i premi sono fioccati: “Best Buy Car of Europe 2020”, secondo la rivista Autobest, per il miglior rapporto qualità/prezzo.

La nuova Corsa oggi è proposta con una gamma di motori a benzina e gasolio che vanno dai 75 ai 130 CV di potenza. In più cʼè la variante elettrica Corsa-E, perché il brand guarda avanti e sa intercettare i cambiamenti e le tendenze del mercato, come dimostra anche la disponibilità del cambio automatico a 8 rapporti. Il profilo tecnologico dellʼauto si arricchisce di dotazioni quali i fari IntelliLux LED a matrice, con variazione del fascio luminoso per non abbagliare chi marcia in senso opposto, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, il Cruise Control adattivo con radar.

Elevato per la categoria dʼappartenenza è lʼequipaggiamento digitale, che comprende il Multimedia Navi con schermo fino a 10 pollici e la connettività con i dispositivi Apple e Android. A inizio 2021 il listino prezzi della nuova Opel Corsa parte da 14.380 euro, ma con la rottamazione statale e gli incentivi Opel si scende a 10.900 euro di base.