Opel Corsa-e, lʼauto elettrica diventa accessibile

A parlarci dellʼelettrica Opel è Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione della Casa tedesca in Italia. La berlina compatta 5 porte di segmento B scopre la trazione integralmente elettrica, con un motore da 100 kW che equivale a 136 CV di potenza. Ad alimentarlo è una corposa batteria da 50 kWh, che può essere ricaricata in vari modi: con la normale presa domestica oppure tramite Wallbox, la colonnina privata da installare nel garage di casa, ma anche alle colonnine pubbliche fino ai Fast Charger in corrente continua da 100 kW, per la massima flessibilità e rapidità di ricarica. Lʼautonomia di marcia di Opel Corsa-e è pari a 337 km nel ciclo misto (standard WLTP).

Il guidatore ha tre modalità di guida a disposizione: Normale, Eco e Sport. Quando si avvia, la Corsa-e si trova in modalità Normale, poi le due altre opzioni regalano maggior vivacità (Sport) o efficienza energetica (Eco). Efficienza che sale anche grazie al sistema di recupero dell’energia in fase di decelerazione o frenata, che trasforma l’energia cinetica in eccesso in energia elettrica da utilizzare successivamente.

Le prestazioni sono quelle repentine delle auto elettriche: con 260 Nm di coppia istantanea, Opel Corsa-e accelera da 0 a 50 km/h in appena 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La velocità massima è limitata 150 orari. I prezzi partono dai 31.300 dellʼallestimento Edition e arrivano ai 32.900 di Elegance e GS Line, ma con lʼecobonus di 10.000 euro (con rottamazione) si scende a un prezzo decisamente interessante.