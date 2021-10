Opel Mokka e, lʼidea giusta per diventare guidatori “elettrici”

Un design leggero, moderno, che con il vecchio Mokka ha in comune soltanto il nome (perché non cambiarlo allora?), una tecnologia notevole considerando che siamo nel segmento B-Suv, ma abitabilità interna giusta giusta per quattro persone, e con pochi bagagli dietro. Il plus? La trazione elettrica e una facilità di guida invidiabile . Tgcom24 ha provato questa settimana Opel Mokka e, la variante 100% elettrica nuovo Urban Suv tedesco.

La nostra prova di Opel Mokka e 1 di 21 2 di 21 3 di 21 4 di 21 5 di 21 6 di 21 7 di 21 8 di 21 9 di 21 10 di 21 11 di 21 12 di 21 13 di 21 14 di 21 15 di 21 16 di 21 17 di 21 18 di 21 19 di 21 20 di 21 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prese le distanze dal “vecchio” modello già per i 12 centimetri in meno di lunghezza ‒ ora 4,15 metri ‒ Mokka si fa notare per il frontale Vizor che, incastonando i fari a Led con profondità del fascio luce fino a 400 metri, diventa la firma di tutte le nuove Opel. Il bagagliaio da 310 litri non è particolarmente capiente, ma può arrivare fino a 1.105 litri abbattendo la fila posteriore. La scorsa estate avevamo testato la versione turbo benzina del B-Suv, scoprendo lʼottima riuscita degli interni hi-tech, ma ora con Mokka e quella buona impressione ne esce ancora più forte.

Il cruscotto interamente digitale e lʼinfotainment di ultima generazione confezionano un posto guida da cabina aereo: sulla versione Ultimate da noi provata si tratta di due schermi da 12,3 e da 10 pollici che danno vita a un ambiente tutto digitale e connesso, sia in ambito Apple che Android. Le informazioni di marcia e i parametri di carica e autonomia sono sempre sotto lʼocchio, come il percorso di marcia, replicato sul display centrale del Navi Pro. Restano i tasti fisici del clima e della radio, cosa che non dispiace perché evitano troppe distrazioni, se digitalizzate.

La versione elettrica di Mokka è piuttosto semplice: un motore da 100 kW (sono 136 CV) e una batteria da 50 kWh che consente un’autonomia di 300 km circa. Non illudetevi però di farli se uscite dallʼambito urbano, anzi mettete in conto di non allontanarvi per più di 250 km. Il gioco di Opel è però trasparente: l’erogazione di potenza del motore elettrico dipende dal programma di guida scelto: massimo 82 CV in Eco, 109 in Normal e soltanto in modalità Sport si erogano i 136 CV (e 160 Nm di coppia). Ebbene a questa potenza i chilometri di autonomia si riducono sensibilmente, mentre in città ci si riesce con i due Mode Eco e Normal, anche perché impostando il cambio su B (brake), aumenta il recupero di energia in frenata e, di conseguenza, lʼautonomia.

Lʼequilibrio tra prestazioni e consumo di energia è comunque una delle cose che il nuovo guidatore “elettrico” dovrà imparare a fare, e questʼauto così semplice nella sua offerta può aiutare a prendere confidenza. Gli scatti sono molto buoni, vivaci, e soprattutto Mokka è rivela uno sterzo morbido e ben calibrato, per una guida che risulta confortevole e senza strappi. Silenziosa, ma sempre se si resta in città, fuori e a velocità più sostenute si sentono fruscii e vibrazioni.

Chiudiamo con la ricarica batterie: Opel mette a disposizione il cavo per colonnine da 50 kW, che in unʼoretta recupera lʼ80% di capacità, ma è con quella da 100 kW (optional) che la ricarica veloce di dimezza. I prezzi di Opel Mokka è partono da 35.250 euro, Ecobonus esclusi, la nostra versione Ultimate costa 40.250 euro.