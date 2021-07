Nuovo Opel Mokka, il Suv cittadino perfetto per tutto!

Sarà anche il Suv “piccolo” di Opel , fiero della sua compattezza e dei 4,15 metri di lunghezza , che significano 9 centimetri soltanto più della Corsa, ma nulla del Nuovo Mokka è piccolo, ridotto, scarno. Certo Tgcom24 ha provato la versione GS Line , la più ricca del lotto, ma i numeri sono gli stessi per tutte le versioni: spaziosità dellʼabitacolo per 5 passeggeri, luminosità, vano bagagli.

La prova di Opel Mokka 1.2 GS Line Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nuovo Opel Mokka è in tutto e per tutto una vera prima auto di famiglia, con un concentrato di equipaggiamenti che in parte derivano dal know-how tedesco e in parte arriva dalla nuova famiglia Stellantis, che in futuro estenderà sempre più le sinergie tra i 14 marchi che costellano la galassia. Ma partiamo subito dalla strada, per poi vedere il design totalmente rivisitato rispetto al “vecchio” Mokka. Sul nostro modello il piccolo 1.2 benzina è un leggero motore con sovralimentazione turbo che sfodera la bellezza di 130 CV. Su dimensioni così compatte e i poco più di 1.200 kg della vettura significa poter disporre di prestazioni esaltanti per un B-Suv: da 0 a 100 servono 9,2 secondi.

Il feeling in accelerazione è immediato: Mokka dà lʼidea di poter sempre aumentare di giri, poter sempre sorpassare e ci si dimentica di essere alla guida di un Suv. Il punto è che lʼassetto non è molto alto, anzi cala rispetto al predecessore e assomiglia più a quello della Corsa. Insomma, Mokka diverte! A tenere a bada la vivacità ci pensa il cambio automatico a 8 rapporti, di serie sulla versione 1.2 GS Line, che regala grande fluidità e comfort di guida. I consumi di 6 litri circa per 100 km sono davvero una gradita sorpresa per chi effettua lʼacquisto anche in considerazione di questi valori.

Passando al design, bisogna invece parlare di vera e propria rivoluzione rispetto al vecchio modello. Cʼè il “Vizor”, cioè quel nuovo frontale che integra calandra e fari e che Opel sta implementando su tutta la gamma: ci sarà sulla nuova generazione di Astra e sul restyling di Crossland e Grandland. Mokka ha poi il cofano molto particolare, possente e con scolpiture che servono anche allʼaerodinamica, e per il quale gli amanti della personalizzazione possono pure chiedere il colore nero a contrasto (costa 300 euro). Di serie la GS Line offre fari a matrice di Led e cerchi in lega da 18 pollici.

La seconda rivoluzione del design si ritrova allʼinterno. Innanzitutto con il cosiddetto “pure panel”, cioè due schermi da 10 e 12 pollici che sʼintegrano fra loro, con lʼinfotainment Navi Pro su schermo da 10 pollici e una grafica molto bella e chiara. Unico neo, il clima automatico ma monozona. È invece formidabile, per il segmento, la dotazione di ausili alla guida, si va dal Cruise Control adattivo alla frenata dʼemergenza attiva a tutte le velocità, dallʼassistente di corsia alla spia dei segnali stradali (Opel è stata pioniere di questa dotazione). Opel Mokka 1.2 GS Line costa 27.950 euro, e avendo emissioni di CO2 superiori ai 120 g/km non beneficia di ecobonus statale.