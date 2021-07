Opel svela la generazione 6 di Astra, lʼauto sempre nuova

Una rivoluzione copernicana. La sesta generazione di Opel Astra è nuova in tutto , e per design che ha zero riferimenti con la versione attuale e per motorizzazioni, con due versioni ibride plug-in che sono una novità assoluta per il modello best-seller del brand. La nuova Astra sarà in prevendita dal prossimo autunno e nel 2022 ci saranno le prime consegne.

Lʼaspetto caratterizzante del design “bold and pure” di Astra sta nel frontale, con il “Vizor” che già conosciamo da altri modelli (vedi Mokka) e che è sempre più il marchio di fabbrica della gamma. Si tratta della nuova calandra simil vetro che nasconde il muso e integra in un corpo unico i fari a LED, nel caso in questione i nuovissimi fari Intelli-Lux Pixel Light con 168 elementi LED! Una dotazione che nessunʼauto di segmento C è oggi in grado di offrire. La berlina 5 porte Opel è lunga 4.374 millimetri e larga 1.860 mm, ma è molto più spaziosa di prima, e in opzione offre anche la carrozzeria bicolore.

Gli interni non sono stati meno “rivoluzionati”. Il posto guida è tutto nuovo e si avvale del cosiddetto “Pure Panel”, un pannello widescreen completamente digitale che integra perfettamente due schermi da 10 pollici ciascuno. Il “Pure Panel” impedisce i riflessi verso l’alto nel parabrezza e così può fare a meno della copertura sopra gli schermi, esaltando l’atmosfera hi-tech dellʼabitacolo. I sedili ergonomici certificati AGR, in opzione in pelle e Alcantara e con funzione massaggio e ventilazione, sono un altro motivo dʼorgoglio, come anche lʼhead-up display e il sistema di assistenza semiautomatico Intelli-Drive con visione a 360 gradi.

La gamma della nuova Opel Astra prevede classiche motorizzazioni benzina e diesel, Euro 6d Final e abbinate a cambi ad attriti ridotti, manuale a 6 marce e automatico a 8 rapporti. La potenza va da 110 a 130 CV, mentre le versioni ibride plug-in sviluppano una potenza di sistema di 165 kW (pari a 225 CV).