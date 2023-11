Opel ha presentato il nuovo Combo

Occhio al frontale Il nuovo Combo è riconoscibile sin dal primo momento...basta guardarlo nel frontale, tipico delle nuove auto del brand teutonico, conosciuto da tutti come l’Opel Vizor, già presentato sulle nuove vetture della casa di Rüsselsheim. L’Opel Vizor crea infatti un'unità visiva armonica che si espande sul lato anteriore del veicolo, dove è possibile scorgere l'emblema del marchio, ovvero il Blitz, e il tecnologico sistema di illuminazione frontale. Infatti, in Opel precisano che il nuovo Combo non è solo il primo LCV della casa a essere equipaggiato del sistema Intelli-Lux LED Matrix Light adattivo e antiabbagliamento: è anche il primo nella sua classe con questa tecnologia, che vi spieghiamo come funziona. Non appena il veicolo esce dalle aree urbane, i fari anteriori a matrice con 14 elementi LED in totale, passano automaticamente agli abbaglianti, adattando continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso. Quando vengono rilevati i fari di un'auto proveniente dalla direzione opposta, i LED si spengono singolarmente per ridurre il fascio di luce principale ed evitare che diventi accecante per gli altri conducenti. I LED si riaccendono in maniera autonoma quando il sistema rileva l’assenza di luce proveniente da altri veicoli.

Ufficio stampa Opel

Scegliete quella che volete Il nuovo Opel Combo è sul mercato nella variante elettrica, ma anche con motori a benzina e diesel, motorizzazione che offre la trasmissione automatica come alternativa al cambio manuale. Entrambe le versioni del nuovo Combo sono disponibili in due lunghezze, con possibilità di scelta tra configurazioni a due o tre sedili anteriori e viene inoltre offerto come Doppia Cabina a cinque posti. Il periodo di transizione ci "obbliga" a soffermarci un po' di più sulla variante Electric, che si può guidare nelle modalità Eco, Normal e Power e che è in grado di viaggiare fino a 330 chilometri (50 in più rispetto al vecchio modello) con una sola ricarica della nuova batteria da 50 kWh (secondo quanto dichiarato da Opel in base al ciclo combinato WLTP2). Per la prima volta sul Combo è presente anche un’efficiente pompa di calore che aiuta a mantenere l'autonomia della batteria anche alle basse temperature. Alimentato da un motore elettrico capace di 100 kW/136 CV e 270 Nm di coppia, il nuovo Opel Combo Electric è in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, il marchio di Stellantis conferma che con un caricatore a bordo di serie da 7,4 kW (optional da 11 kW), la batteria può essere ricaricata fino all'80% della sua capacità in meno di 30 minuti presso una stazione pubblica di rifornimento in corrente continua da 100 kW.

Ufficio stampa Opel

Gli interni e la capacità di carico Per migliorare la facilità di utilizzo dell'abitacolo di Combo, Opel ha introdotto i nuovi sistemi di infotainment con schermo touch a colori da 10" che utilizzano, per la prima volta nei Veicoli Commerciali Opel, la piattaforma Snapdragon Cockpit integrata di Qualcomm Technologies1, con un conseguente potenziamento delle capacità grafiche, multimediali e visive del computer di bordo (i sistemi sono compatibili con le piattaforme wireless Apple CarPlay e Android Auto). In alternativa, il nuovo Combo mette a disposizione una nuova docking station per smartphone, così dopo aver effettuato il collegamento tramite l'app dedicata, il device mobile dell'utente diventa il pannello di controllo per l'infotainment del veicolo, interagendo anche con i pulsanti del volante. Dietro il volante si trovano le leve attraverso le quali il conducente può selezionare tre livelli di recupero per il sistema di frenata rigenerativa, ma il vero punto di forza del nuovo Combo Electric resta la sua capacità di trasportare e trainare carichi pesanti. Offre infatti 4,4 metri cubi di volume di carico, un carico utile da 780 kg e una capacità di traino da 750 kg.

Ufficio stampa Opel