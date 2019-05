Opel Corsa, la sesta generazione è anche elettrica

Lʼingresso di Opel nel gruppo PSA dà subito i suoi frutti . Attesa per lʼautunno, la nuova Corsa è stata anticipata e ne sarà lanciata anche una versione interamente elettrica Corsa-e . Proprio come la Peugeot 208, di cui fino a ieri è stata fiera concorrente nel segmento B. Ora però, con le nuove sinergie, Opel colma il gap con i produttori di veicoli elettrici.

La sesta generazione di Corsa si presenta profondamente rinnovata nello stile, più aggressiva con lʼassetto ribassato di 48 mm e la carrozzeria che si allunga fino ai 4,06 metri. Lʼabitacolo si rivela spazioso, molto più di una rivale di segmento B, e moderno col suo cruscotto digitale , la connessione del sistema Multimedia Navi con touch screen da 7 o 10 pollici (secondo le versioni) e il sistema telematico Opel Connect. Questo permette funzioni utili come la navigazione live, con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (ecall).

La versione elettrica ha una propulsione di potenza 100 kW (pari a 136 CV) e promette un’autonomia di marcia di 330 chilometri . La batteria da 50 kWh può essere ricaricata rapidamente fino all’80% della sua capacità e quindi riesce a fare più di 250 chilometri con soli 30 minuti di ricarica. Non solo, ma l’autonomia può essere regolata dal guidatore, che può scegliere tra le tre modalità di guida Normal, Eco e Sport . La batteria è coperta da una garanzia di 8 anni e il suo livello di carica può essere verificato con la app myOpel .

Best-seller Opel dal 1982, Corsa è stata venduta in più di 13,6 milioni di unità, conquistando per la sua simpatia e la versatilità della gamma. È sempre stata innovativa e la sesta generazione porta al debutto nella categoria dʼappartenenza i fari anteriori adattivi IntelliLux LED matrix, che non abbagliano gli altri automobilisti: gli 8 elementi LED, controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione, adattano continuamente il fascio di luce alla situazione del traffico e all’ambiente circostante. La telecamera, inoltre, riconosce i cartelli stradali e li visualizza sullo schermo.