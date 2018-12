Opel annuncia Grandland X ibrido e Corsa elettrica

La versione ibrida plug-in del grande Suv Grandland X sarà prodotta nello stabilimento di Eisenach, assicurando così investimenti e occupazione in Germania. Sarà caratterizzata dalla trazione integrale elettrica e-AWD. Per il mercato tedesco, sempre esigente, ma anche per gli altri dʼEuropa, sarà un modello che apre la strada a una nuova fase per Opel, a 120 anni esatti dalla produzione del suo primo autoveicolo (nel 1899 ne sfornò 65). Versatile, spazioso, tecnologico, Grandland X ibrido plug-in svilupperà una potenza massima di 300 CV.