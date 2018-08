Il nuovo 1.5 diesel esalta lʼefficienza di Opel Grandland X

La prima cosa che ci colpisce di Opel Grandland X è la leggerezza. In un segmento che fa a gara a mostrare i muscoli e gonfiare il petto, il Suv Opel gioca la carta alternativa delle linee lievi , delle forme compatte, della facile manovrabilità. Siamo atterrati allʼaeroporto di Francoforte per prendere confidenza con Grandland X e da lì ci siamo diretti verso la Opel Arena di Mainz , lo stadio della città che altro non è che la medievale Magonza di Gutenberg.

La seconda cosa che ci colpisce è la motorizzazione scelta per la prova, la nuova 4 cilindri 1.5 turbodiesel Euro 6d-TEMP, standard che entrerà in vigore in Europa tra un anno, dal settembre 2019. Sorprende perché il diesel è da un poʼ al centro delle polemiche anti-inquinamento, qui soprattutto in Germania, dove molte città gli hanno dichiarato guerra (vedi Amburgo) e altre in Europa ‒ Milano in prima fila ‒ stanno venendo dietro. Perché allora insistere su un motore a gasolio, per quanto efficiente come questo piccolo 1.5 bello vivace coi suoi 130 CV e 300 Nm di coppia massima? La prova di Tgcom24 consiste proprio nel discorso efficienza della nuova motorizzazione a gasolio, come a dire che finché si riescono a fare 100 km con 4 litri (e il nostro Grandland X li fa!) conviene alle flotte e anche ai privati gettarvi un occhio di riguardo.