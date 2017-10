Ecco Grandland X, il Suv formato famiglia

La stessa matrice francese riguarda la trazione: il sistema IntelliGrip garantisce la massima aderenza su ogni superficie, anche se non è un sistema a quattro ruote motrici. Le due ruote dellʼavantreno sanno, però, distribuirsi in ogni istante la miglior trazione, a beneficio del comfort di marcia e dei consumi, che sono davvero bassi, i più bassi della categoria. Molto però è Opel, dalle tecnologie tedesche ai principi di funzionalità e praticità che, in passato, hanno dettato il successo soprattutto delle station wagon Opel, fino allʼottimo rapporto qualità/prezzo. Lʼabitacolo accoglie bene 5 passeggeri adulti ed è, soprattutto, connesso con Bluetooth e con i servizi OnStar. Generoso il bagagliaio, con un volume che va da 514 a 1.652 litri.