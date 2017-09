Opel lancia Grandland X e le nuove Insignia

Si chiama Grandland X ed è la novità più interessante in casa Opel fra le tante esposte al Salone di Francoforte 2017. È il primo veicolo costruito in collaborazione con i francesi di PSA , nuovi proprietari del brand, e prende il posto di Antara.

Il Suv più grande della gamma Opel , circa quattro metri e mezzo di lunghezza, è anche il primo modello del brand ad avere una versione ibrida ricaricabile plug-in . Il numero uno di Opel, Michael Lohscheller , ha anche annunciato per Grandland X lʼarrivo di un nuovo motore diesel top di gamma, il 2.0 con doppio turbocompressore, e un nuovo cambio automatico a 8 rapporti. In Italia arriverà entro poche settimane, forte di tecnologie evolute e con il sistema di connettività OnStar che permette di sfruttare appieno le doti di comfort dellʼabitacolo.

Ma nellʼofferta di fascia alta non ci sarà soltanto il nuovo Suv, perché lʼ ammiraglia Insignia si presenta in due inedite versioni: la sportiva GSi e lʼavventurosa Country Tourer . Entrambe montano il BiTurbo 2.0 a gasolio da 210 CV e hanno la trazione integrale, anche se la loro indole è differente. Dinamica e slanciata la berlina GSi, robusta e funzionale la wagon Country Tourer. Il sistema a quattro ruote motrici intelligente beneficia della funzione Torque Vectoring per ottimizzare le doti di trazione.

Unʼaltra proposta interessante esposta allo IAA 2017 è la Astra ecoM, versione a metano della best-seller Opel. Monta il motore 1.4 turbo da 110 CV e sarà a listino in Italia subito dopo la fine del salone. Una citazione di merito si deve infine a Vivaro Tourer, massima espressione della gamma di commerciali e dedicata al trasporto passeggeri. Si tratta di un vero monovolume premium, versatile e pratico per lunghi viaggi e vacanze, con i sedili girevoli in seconda fila e il tavolino pieghevole, e persino il divanetto mobile della terza fila che allʼoccorrenza può trasformarsi in un comodo letto dove dormire nel massimo comfort.