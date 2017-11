3 agosto 2017 09:15 Lʼambizione da grandeur delle auto francesi Nasce il colosso con Peugeot, Citroen, Opel e Vauxhall

Non chiamatelo sciovinismo, ma le ambizioni da grandeur dellʼindustria francese stanno suscitando in Europa più di qualche muso lungo. Se da un lato la Francia “non” vuole vendere agli stranieri, pur comunitari (vedi i cantieri di Saint-Nazaire a Fincantieri), dallʼaltro non si scompone se vuole acquistare allʼestero. Di Vivendi e del suo aggressivo modus operandi si parla da mesi, ma anche nel settore auto la tendenza è la stessa.

Qualche giorno fa il gruppo Renault si è fatto vanto di essere diventato, nel corso del primo semestre 2017, il primo gruppo automobilistico del mondo. Scavalcando nientemeno che i tedeschi di Volkswagen! Un gruppo che è piuttosto unʼAlleanza, fatta con Nissan (che vende più veicoli di Renault nel mondo), e dallo scorso anno con Mitsubishi, oltre che di marchi controllati come Dacia, Samsung Auto e AvtoVaz. La grandeur di Renault è però messa in discussione dal nuovo colosso nato sotto le insegne PSA: è scattata infatti da ieri, formalmente, la fusione del gruppo che detiene i marchi Peugeot e Citroen con quelli Opel e Vauhall acquistati da General Motors. Puntano al 17% del mercato europeo già da subito e nel 2020 stimano di generare i primi profitti in termini di cash flow operativo.