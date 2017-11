11 novembre 2017 09:50 Prende forma la nuova Opel targata PSA Punto di pareggio a soli 800 mila veicoli prodotti

Nel 2020 Opel tornerà a produrre utili, aumenterà i propri sbocchi commerciali entrando in almeno 20 nuovi Paesi e, dal 2024, tutti i veicoli in gamma avranno versioni elettriche o ibride plug-in. Sono queste le ambizioni della nuova Opel targata PSA, e che include anche lʼequivalente britannica di Vauxhall, in base al piano strategico “Pace” annunciato dal nuovo amministratore delegato Michael Lohscheller.

Il piano Pace di Opel e PSA Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Opel/Vauxhall di PSA ‒ il gruppo Peugeot-Citroen ‒ sta dunque prendendo forma. Lo farà con un taglio sostanziale dei costi e modelli che saranno sviluppati in sinergia col colosso transalpino. A moʼ di esempio, la gamma motori di Opel passerà da 10 a 4 quattro e le piattaforme produttive da 9 a 2, ma saranno implementate quelle PSA per garantire sempre unʼofferta ampia e versatile di modelli. Grazie alle economie di scala, ne scaturiranno sinergie del valore di 1,1 miliardi di euro entro il 2020 e 1,7 miliardi di euro entro il 2026, così che Opel/Vauxhall porti ad appena 800.000 veicoli prodotti il punto di pareggio finanziario. Dopo sʼinizierà a generare utili e il cash flow necessario per sviluppare il brand storico tedesco e quello gemello inglese.